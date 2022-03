Hyundai Ionic 5 e tecnologia V2L está no vídeo com José Mourinho [VIDEO]

Tempo de estudo: <1 Minuto

Hyundai Itália Tem sido Parceiro Global Global da Roma e Parceiro Oficial de Carros por muitos anos. Com a chegada do Hyundai de 5 páginas Ionic e do treinador português, a ideia do departamento de marketing da empresa coreana, que estará na bancada da Kilorosi a partir de setembro passado, foi concretizada num vídeo inédito, que podemos mostrar-vos aqui. Artigo.

O objetivo do vídeo é “patrocinar” o potencial do carro elétrico através de sua energia graças à tecnologia. Veículo-carga. Esse recurso permitiu que o Ioniq 5 entregasse a gravação de vídeo completa em Tricoria, onde o treinador e alguns jogadores do Capitol intervieram.

Neste caso, o treinador português paga por todas as telas do conjunto, que estão diretamente ligadas às luzes, sistema de som estéreo e Ionic 5. Tecnicamente, o V2L permite carregar itens eletrônicos Potência de 3,6 kWDo que uma tomada doméstica típica.

O vídeo que você pode ver abaixo foi lançado nos canais sociais da Hyundai e AS Roma alguns dias após o ROM derby, e inclui três versões de 15 “imagens e 30” de planejamento social e canais digitais.