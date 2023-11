Mau tempo Toscana | Nardella: “O exército está vindo para Campi”. Ministro Tajani: “Trezentos milhões de euros imediatamente”. Gianni: Os pagamentos da hipoteca estão suspensos

Bombeiros fizeram 4.750 intervenções desde 2 de novembro

Proporcionou uma pausa no trabalho do sistema de defesa civil na Toscana durante a noite para lidar com os danos do mau tempo. Operações de resgate usando enormes bombas de água estão em andamento nas áreas inundadase assistência à população, para esvaziamento dos porões.

Prosseguem as buscas no Prado por um desaparecido perto de Calcetti, cujo carro foi arrastado pelas cheias do rio Partena. Em Quarata (Pistoia), atingida duas vezes pela segunda ruptura do rio Stella, a água corre, mas o território está fortemente afectado, com grandes danos à agricultura.



Bombeiros já contabilizaram 4.750 intervenções desde 2 de novembro, empregando 548 funcionários entre Florença, Prado, Pistoia, Livorno e Pisa. 125 veículos estiveram envolvidos nisso. Além da proteção civil regional, o presidente Eugenio Gianni agradeceu esta manhã às colunas móveis do Lácio, Vale d’Aosta, Lombardia, Apúlia, Calábria, Marche, Úmbria, Piemonte, Misericórdia, Anpas Nacionais, Sne, Vermelha nas suas redes sociais. . Cruz,, Nacional Ana.