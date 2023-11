Aqui estão os 20 autores portugueses do Eurovisão 2024, Festival da Canção

A televisão portuguesa RTP divulgou a lista dos 20 compositores selecionados para participar Festival da Canção 2024, aquele que comemora 60 anos desde a primeira edição. Foram 14 artistas convidados pela emissora e 6 que enviaram uma música em chamada aberta aberta pela emissora.

Como é habitual, os autores escolherão se querem submeter a sua música a um artista da sua confiança ou entrar na arena ou competir no evento que lhes dará um bilhete para a Eurovisão 2024.

Um nome se destaca acima de tudo Bisbo, o rapper português que conquistou dois primeiros lugares nos últimos três meses e é candidato a Melhor Artista Português nos MTV European Awards deste ano. A música anterior, “Planeta”, trazia seu dueto com outro nome conhecido no mundo da Eurovisão. Bárbara Tinoco, Portugal já está concorrendo na seleção.

Ele definitivamente merece uma menção com ele Maria João Monteiro, O jovem de 56 anos é um nome importante do jazz português, com uma carreira de 40 anos e 30 discos gravados.

Outros nomes

Os sons tradicionais do Alentejo são pão com manteiga Bupa Espinho (O autor da música garota enquanto competia em 2019), Cristina Clara Mistura elementos da cultura lusitana das colónias: Fado, Morna e Tristeza.

de Voz de Portugal Aí vem o cantor e compositor moçambicano cachimbo de água e cantor e compositor Yolandaque já escreveu o ensaio de Blacci sobre o Festival da Canção 2022.

Segundo particípio Mila Dors, Escolhido pela TV em 2019, depois competiu presencialmente.

Em vez disso, a cena indie olha para o protagonista João Porsche, Circuit e com dois álbuns lançados, a banda já é popular Perpétua E Seda Nobre. Mas também haverá espaço para um cantor e compositor brasileiro em ascensão Leão Mídia, Dois álbuns em seu currículo.

Nena É um nome novo na cena pop portuguesa, com um álbum em grande circulação nas rádios nacionais. Lusitano está entre os principais nomes sublimeNascido Pedro Bidalco.

Não Meca Em vez disso, são uma dupla de DJs e produtores.

Selecionado em chamada aberta

Entre os escolhidos na convocatória destaca-se João Couto, a sua segunda participação como escritor depois de 2019, quando escreveu a música Pedro Bode.

A lista inclui Filipa Ferreira, outro nome conhecido, da banda ESQUERDA; Mela (também conhecida como Mariana Gonçalves, formada em medicina dentária e do The Voice of Portugal); Rita Onofre e Rita Rocha

Portugal no Festival Eurovisão da Canção

Em 2017, Portugal teve apenas uma vitória histórica até agora “Amar Bellos Dois” de Salvador SobralUma vitória em Kiev, com a RTP a acolher o evento em 2018 na Altice Arena, em Lisboa.

Para além desta façanha, o percurso português até à Eurovisão foi feito mais de baixos do que de altos: apenas um top 10 na década de 2000 (o nono de Maro em Turim), oito qualificações falhadas (dois blocos em quatro), último lugar na edição caseira . Antes de Sobral, o melhor resultado foi o sexto lugar Lúcia Moniz em 1996 Com uma canção para o multiculturalismo “Meu coração não é meu coração”.