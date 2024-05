61 por cento do consumo de eletricidade vem da produção renovável

A produção de energia renovável em Portugal atingirá um novo recorde em 2023. Fontes verde Eles forneceram 61% da eletricidade consumida no país. O Diretor Nacional da Rede Elétrica, Ren, disse isso em um comunicado. Com um total de 31,2 TWh, a energia eólica foi a principal fonte e cobriu 25% do consumo energético português no ano passado. Seguido por energia hidrelétrica (23%), energia fotovoltaica (7%) e biomassa (6%). A produção hidroelétrica registou o maior aumento (+70%), depois de 2022, que foi caracterizado pela seca. O progresso na produção de energia fotovoltaica atingiu 43%, graças ao aumento gradual da capacidade instalada. Globalmente, o consumo total de eletricidade atingiu o seu nível mais elevado desde 2018, mas a produção de energia não renovável representa apenas 19% desta quota, também graças às importações, que atingiram 20%. Por outro lado, o consumo de gás natural, importado por via marítima da Nigéria (42%) e dos Estados Unidos (40%), caiu 21% em termos homólogos, atingindo o nível mais baixo desde 2014.