Labo Elkan renuncia ao conselho de administração devido a desentendimentos com acionistas

Labo Elkann, recém-nascido de casamento em Portugal, anunciou que deixou a Garage Italia Customs Srl, tendo renunciado ao cargo de Administrador e Presidente do Conselho de Administração. Ele mesmo acrescentou, no Twitter, que o motivo estava na “discórdia com novos parceiros”, a luxemburguesa Fbnk Finance Sarl. Elkann continua a ser acionista da empresa suíça Youngtimers Asset Company Ag, a empresa-mãe da Garage Italia, que neste verão vendeu 30% para Luxembourger, com uma opção de vender os 70% restantes. No entanto, Elkann não está abandonando o antigo posto de gasolina na Piazzale Accursio onde o lançamento em 2017 com Carlo Cracco está localizado.

De acordo com algumas fontes, as razões para o desacordo entre a Elkann e os novos acionistas luxemburgueses residem na eletrificação dos carros (que Elkann tinha como alvo) e na criação de curto prazo (como os novos acionistas gostariam) ou longo prazo valor.

Vídeo: inauguração da Garage Italia

A inauguração da Garage Italia na Piazzale Accursio remonta ao outono de 2017: a antiga estação de serviço do “ícone” motorizado da Itália foi transformada em um bar de coquetéis no térreo e um restaurante de luxo no primeiro andar, graças a uma parceria entre Lapo Elkann e Carlo Cracco. Em 2019, ocorreu um divórcio consensual devido aos novos compromissos de Cracco, com a abertura do novo restaurante na Galleria Vittorio Emanuele e a construção de um bistrô na Rua Victor Hugo.