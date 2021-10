A Black Friday está chegando, todo mundo é louco por compras diretas

Mais de um mês até a tão aguardada Black Friday 2021, o evento de compras (online e offline) que só no ano passado gerou € 1,5 bilhão em compras, e as vendas globais chegaram a US $ 4,8 bilhões. E NS

Entre as novidades desta nova versão, o Livestream Shopping também chegou à Europa, Um fenômeno que só neste ano na China rendeu US $ 300 bilhões, um aumento de + 85% em relação ao ano anterior. Na verdade, o Livestream Shopping tem crescido agressivamente na Ásia e nos EUA há vários anos e agora também está se espalhando pela Europa, ajudando marcas e varejistas a se conectar com usuários por meio de vídeos ao vivo diretamente no site de comércio eletrônico ou nos mercados. canais sociais.

Um dos primeiros fatos a trazer este novo tipo de compras para a Itália é Recém-nascida Marlene, a nova plataforma de marketing B2B Livestream Foi desenvolvido pela Flyer Tech, uma PME inovadora, especializada em publicidade digital e já originadora de transações. Conforme novembro se aproxima da Black Friday, abre-se uma temporada cheia de oportunidades para as lojas. s.

Para entender como a transmissão ao vivo afeta as vendas nesta temporada, veja Para a China onde o evento, e a corrida de compras que o define, aguarda o Dia dos Solteiros. O festival, lançado pelo Alibaba, e realizado todos os anos no dia 11 de novembro, é hoje um dos principais eventos de negócios do país, em comparação com a Black Friday nos Estados Unidos e outros países ocidentais. E há vários anos, as transmissões ao vivo aumentaram as vendas na ocasião.

Em 2020, uma campanha de pré-venda na plataforma de transmissão ao vivo Taobao de Ailibaba gerou US $ 7,5 bilhões nos primeiros 30 minutos., o que representa um aumento de 400% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Todos os anos, durante o Dia dos Solteiros, muitos streamers e influenciadores usam este canal para vender online e obtêm números impressionantes em termos de visualizações e conversões. Durante a transmissão ao vivo do Dia dos Solteiros de 2019, Streamer Viya Huang vendeu mais de 3 bilhões de yuans em produtos (cerca de 400 milhões de euros). No mesmo ano, em transmissão ao vivo com Viya por ocasião do lançamento de seu perfume na China, a influenciadora Kim Kardashian alcançou 13 milhões de usuários e vendeu 150.000 frascos de perfume. Na primeira noite do Festival 2020, o dispositivo de streaming de Austin Lee alcançou 140 milhões de usuários e vendeu 10 milhões de produtos no valor de quase 4 bilhões de yuans.

Para lojas que se preparam para a Black Friday, Concentrar-se na transmissão ao vivo é uma excelente oportunidade para aumentar sua base de clientes e vendas através da criação de ofertas de compras capazes de entreter e envolver o público ”, explica Mariana Chilaw, CEO e cofundadora da Marlene e Transactionale, bem como presidente e fundadora da 4eCom, a associação de soluções digitais no mundo do comércio eletrônico .

“O sucesso do Livestream Shopping na China e os números extraordinários do Dia dos Solteiros – ele continua – são tão Um sinal claro de como vender hoje, é essencial criar experiências envolventes e desenvolver uma comunidade de loja grande e leal“.” Um elemento – acrescenta Chillau – que é alcançado unicamente pelo cultivo de relacionamentos valiosos e pela comunicação direta com uma base de usuários individual, que é exatamente o que o Livestream Shopping pretende alcançar, adicionando uma terceira dimensão às compras online. Também podemos chamá-lo de lado humano do comércio eletrônico. ”