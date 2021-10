pu24.it- Um livro por semana: Fifty Shades of Dragons

Pensei no próximo volume dedicado ao professor Giorgio Baresi, ganhador do Prêmio Nobel de Física, como o livro desta semana. eu fui a livraria Catálogo, na Via Castelfidardo 60, mas Giovanni me segurou explicando que o livro deveria chegar em alguns dias.

Então, sobre o que escrevo?

Um amigo que não conheço há muito tempo me ajudou. Conversamos sobre isso e aquilo, principalmente nos feriados e esportes: “Você também é apaixonado por vôlei, e também houve um efeito Draghi: Você está feliz?Meu amigo me surpreendeu.

Eu disse que você está falando sério.

“Duas medalhas de ouro, dois títulos europeus no espaço de algumas semanas nunca se viram. Tudo isso não nasceu por acaso. Na política, como na economia e especialmente nos esportes, a Itália se beneficia da influência Draghi!Ele respondeu em tom decisivo, quase desafiador diante do meu descrente.

Joguei na cara dele a verdade dos fatos, o único fato indiscutível: o efeito dos dragões só existe se você vencer. Por que as duas seleções, masculina e feminina, não impressionaram, de fato, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, há algumas semanas? Você está bem informado sobre a força cirúrgica dela, sabe se Draghi estava de férias ou dormiu durante os jogos olímpicos de vôlei azul?

Aborrecido, ele respondeu:Você obviamente não gosta de dragões, então não recorra a nada. A realidade é diferente, os números falam, os muitos sucessos dos azzurri em todos os esportes amadureceram desde que Draghi esteve no Palazzo ChigiComo se os atletas estivessem melhor treinados para pensar no meu Draghi.

Infelizmente, meu amigo não está sozinho em um país que – parece óbvio – parece precisar de um herói. Se você se permitir uma revisão diária da imprensa, pode ter certeza de que Mario, e na verdade SuperMario, é o herói dos editores, diretores e jornalistas, você esquece o que uma estrela-guia deve ser para quem dá a informação certa: chicotear com os fortes, pena dos fracos. Na Itália, exatamente o oposto.

Um artigo lido no domingo na primeira página de República reforce minha opinião: O poder silencioso do primeiro-ministroLivros de Mario Tito. Um motoqueiro forte mas calmo. Coincidentemente, mas decidido, mesmo difícil, li, não só nestes dias, nas páginas dos jornais, aquelas mais atentas aos interesses das editoras alinhadas a priori com Mario Draghi, ontem o governador do Banco da Itália, e depois o Banco Central Europeu, hoje no Palazzo Chigi, amanhã provavelmente do Quirinale.

Vamos esquecer, por um momento, as opiniões e dúvidas sobre os papéis desempenhados por Mario Draghi e vamos ler Milênio, suplemento mensal fato diário A partir de sábado, dia 16 de outubro, nas bancas Cinquenta Tons de Dragões.

a partir deeditorial educado Editado por Paolo Sorrassi – Os dragões são guardiões de templos e tesouros. Com uma visão muito longa – Em primeiro plano – luzes e sombras – Páginas Milênio (Re) cobrindo a história do primeiro-ministro.

Em 17 de janeiro de 1991, quando Mario Draghi, aos 44 anos, tornou-se Diretor-Geral do Tesouro, Corriere della Sera Ele escreve que foi escolhido, bem como por um “Uma abordagem impecável” Também porque ele é um homem de fé DCEm seguida, ele acrescenta:Politicamente, ele é considerado um democrata-cristão sem cartão, amigo de Gurria (da esquerda para a direita, várias vezes secretário do Tesouro) e respeitado pelos socialistas.“…

Dezesseis anos de governador. Há um jovem de dezesseis anos na casa do chefe do Banco da Itália. Ele tem uma gravata preta apertada de divisão lateral. Em sua mão ele segura um cartão de visita do tamanho de um livro tão pesado quanto uma letra de câmbio. Porque este não é apenas um adolescente. É Mario Draghi. Estamos em 1963, o milagre econômico italiano termina, a Via Nazionale está prestes a enfrentar a crise monetária mais dramática desde o fim da guerra. Mas na casa particular do futuro Governador e Tesoureiro Guido Carli, está aquele jovem que, em nome de sua mãe, deve participarn ensiná-lo volume vinculado.Existem 451 páginas de Di Escritos bancários De seu pai, que faleceu recentemente: Carlo Draghi por dez anos é um inspetor supervisor no Banco da Itália. Aos cinco anos, seu filho Mário viajava de trem com o governador Donato Menicella. Com a família, jantar pão e bancos. Grande respeito pela autoridade, mas sem pavor.

Daí, desde 1963, a história de Draghi, o único italiano a sentar-se à frente do Banco Central Europeu e agora o Presidente do Conselho esperando, talvez, ascender ao Quirinale.

É difícil não se incomodar em ler estas linhas Cinquenta Tons de Dragões Pode nos fazer saber melhor, e talvez até melhor entender, quem é novo herói Da Itália, foi dito porque outros não puderam fazer isso, ou pior, não tinham interesse em fazê-lo.

Cinquenta Tons de DragõesMillennium (Il Fatto Quotidiano)