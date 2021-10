Hoje em dia, todos podemos dizer com segurança que não podemos viver sem um telefone celular. Na verdade, somos constantemente atacados pelo medo de sermos quebrados ou abandonados em nossos momentos de necessidade. Na verdade, além de conter fotos, vídeos e músicas, este dispositivo agora é indispensável quando você precisa dele. Na verdade, tem características que nos permitem pedir ajuda, para nos fazer Geolocalização Ou pode ser útil para nos orientar no caso de nos perdermos. Para contornar essas situações potenciais, hoje explicamos como carregar o seu celular por mais tempo graças a esse truque simples que muitos esquecem.

Bons hábitos para manter sempre

Comecemos com um breve relato dos pequenos gestos, provavelmente já conhecidos, que podem ser muito úteis para conservar a bateria do telefone se aplicados de forma consistente. O primeiro é definitivamente fechar todas as guias em segundo plano. Isso significa que, ao clicar em um ícone para entrar em um aplicativo, devemos nos lembrar de fechá-lo imediatamente após o uso. Em geral, isso pode ser feito clicando no botão central do smartphone e pressionando as páginas abertas para fazê-las desaparecer. Assim, evitaremos que roubem energia do telefone, mantendo a carga por mais tempo. Em seguida, também é necessário desligar o Wi-Fi e o Bluetooth quando não os estiver usando. O objetivo é o mesmo e leva apenas alguns segundos para desativar esses recursos. Finalmente, também é útil monitorar atualizações automáticas: aqui está uma explicação Como evitar que seu celular acabe cada vez mais rápido seguindo esta dica.

Seu celular fica carregado por mais tempo graças a este truque simples que muitos ignoram

Mas vamos ao truque que nem todos conhecem. Estamos falando sobre monitoramento de bateria. Na verdade, dentro dos cenários existe uma cortina dedicada a esta parte. Vamos ver juntos onde encontrá-lo, em geral, dadas as diferenças em telefones celulares e versões de sistema operacional:

NiloIphone Vá em “Configurações”, encontre a palavra “Bateria” e selecione “Últimas 24 horas” ou “Últimos 10 dias”;

No caso do Android, será necessário imitar os dois primeiros passos e depois tocar em “Bateria e economia de energia”, seguido de “Uso da bateria” e “Detalhes de uso”.

Aqui você pode primeiro ajustar a porcentagem da bateria para que esteja sempre visível. Desta forma, estaremos cientes em todos os momentos do estado do nosso telemóvel. Em seguida, você também pode verificar o consumo de energia real de cada aplicativo. Examinando mais de perto, também podemos descobrir que alguns dos aplicativos que não usamos são grandes ladrões de energia. Nesse caso, o conselho é desinstalá-lo imediatamente.

aprofundar

O celular está sempre carregado sem estar conectado graças a esse truque que poucas pessoas conhecem