“Talentos devem ser atraídos” – Corriere.it

O teto salarial de 7,5 milhões de euros para o primeiro ano aprovado pela banqueira sênior Andrea Orcel para o cargo de CEO do Unicredit ainda está em discussão. A nomeação ocorrerá na assembleia geral de acionistas do dia 15 de abril junto com a renovação do conselho de administração que prevê a futura presidência do ex-ministro da Economia Pierre Carlo Padoan. Se o nome do diretor não estivesse em questão, então os assessores de acionistas do mercado – os chamados assessores de procuração – teriam contestado a remuneração de Orcel não tanto na entidade, mas porque tornaria o componente variável fixo, uma vez que as ações são imediatamente atribuído ao diretor independentemente do desempenho do banco. porque? O UniCredit respondeu na segunda-feira, 12 de abril, por escrito, às perguntas dos acionistas. O encontro acontecerá apenas de forma virtual, sem a participação direta dos colaboradores por conta da Covid: um salário que atrai talentos de alto nível, que é o cerne das respostas do instituto.

Formação de bônus A estrutura salarial planejada para 2021 para o Sr. Orcel está intimamente relacionada ao seu primeiro ano no cargo e visa garantir o nível adequado de competitividade, atrair um executivo de alto escalão e uma resposta por escrito à pergunta de um membro. Nesse contexto, para substituir o bônus variável padrão para 2021 e de forma a favorecer o alinhamento de interesses entre o CEO nomeado e os acionistas por meio da dinâmica do preço das ações (altos e baixos), já no primeiro ano de função, previa-se um – alocação de cotas por tempo, o que permitiria ao Sr. Orcel cumprir as diretrizes especiais da estrutura acionária do Grupo, que exige que o Diretor Presidente mantenha um valor equivalente a 200% do bônus de capital fixo. O Unicredit não confirmou o valor de € 7,5 milhões – que emergiu de um relatório do JP Morgan – mas especificou que o Orcel é um bônus fixo definido entre a média do mercado e o primeiro trimestre do grupo de contrapartes europeias do UniCredit de 14 bancos. READ Entre a eletrônica e a hidráulica: reciclagem sustentável da Bosch Rexroth

Aquisições No que diz respeito a potenciais transações atípicas – incluindo a aquisição de Mps – o banco garantiu que a nossa carteira de ativos é constantemente analisada e avaliada de forma a identificar oportunidades de melhoria ou crescimento. No caso de uma transação incomum, informaremos o mercado imediatamente, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Um banco com 80% de acionistas estrangeiros Para decidir as políticas de bônus do Unicredit – às quais está atrelado o bônus do Orcel – eles serão acionistas de um banco que é definitivamente uma empresa pública. O UniCredit possui aproximadamente 287.000 acionistas. 19,28% do capital é detido por residentes na Itália e 80,72% por acionistas estrangeiros. Segundo dados de 31 de dezembro de 2020 revelados pelo Unicredit, o Índice Allianz alemão acaba de subir para 3,1% na capital. O primeiro acionista italiano é Leonardo Del Vecchio com 1,9%. Acompanha os fundadores Cariverona e Cr Torino, com cerca de 1,7% cada. Espero que a reunião de acionistas da UniCredit, que tenho certeza que reconhecerá o valor do novo CEO com amplo consenso, inclua uma oportunidade para políticas de recompensa adequadas aos padrões internacionais e aos desafios globais que a UniCredit terá de enfrentar. Fabrizio Ballenzona, anos atrás à frente do Unicredit, disse em entrevista ao Milan Finance.