A Ligúria está tentando relançá-lo para salvar o turismo. Estâncias balneares: “Vamos vacinar nos hotéis.” Mas a região está recuando

Gênova – Na Ligúria, ele foi o primeiro a lançar a ideia de focar o ataque do anticoronavírus em destinos turísticos, em função do verão. Era 20 de março e Enrico Schiapepetra Disse Del Seb, a Federação Italiana de Banhos Século dezenove: “Na Grécia, eles estão vacinando os ilhéus para fornecer um ambiente livre de Covid para os turistas. Então, vamos pensar em um esforço dedicado a focar em locais turísticos conforme o verão se aproxima. ”

Três semanas depois, o assunto foi objecto de debate nacional, motivado pela posse do Ministro do Turismo Garavaglia, posição assumida pelo governador da Campânia de Luca, em clara oposição do Presidente da Conferência das Regiões Governamentais Bonacini.

“Lancei esta ideia – hoje explica Chiapaitra – vendo o que se passava na Grécia e hoje ainda estou convencido. Então É claro que apenas as ilhas possuem, em virtude de suas características, a possibilidade de serem blindadas E a costa, como a costa da Ligúria, não é. Mas lançamos nossa iniciativa. ”

Qual é a terminologia expressa na proposta de balneários costeiros? “Nasceu com base no convênio firmado com grandes empresas para vacinar funcionários no local. Estamos prontos para financiar e apoiar os pólen nas cidades da Riviera, se necessário, para agilizar as operações ”.

É claro que não há menção à possibilidade de oferecer licenças de vacinas aos turistas que chegam (“como fazem alguns países de leste”), mas sobretudo transmitir uma mensagem de eficiência e segurança, especialmente no exterior:A Itália deve enviar um sinal nesse sentido“Somos a nação mais deliciosa do ponto de vista dos turistas. Não podemos ignorar essa privacidade”.

Presidente da Ligúria de Federalberghi Américo Pilatos Ele passou a maior parte da manhã ao telefone com vários de seus colegas. “Todos estão me pressionando – diz ele – a propor que antes do início de maio todos os hotéis possam se tornar centros de vacinação, para que haja ampla possibilidade de vacinar a todos”.

Logotipo? “O turismo representa o maior desastre econômico da era Covid e agora pode ser a saída para todo o país, com 15% do PIB na economia nacional.”

A proposta foi submetida ao presidente do distrito todo o mundo, Que, no entanto, veio pausado:As ideias para ilhas e países sem Covid são apenas sugestões pouco práticas. De hoje até o final de junho, apenas cidadãos com idades entre 100 e 65 anos serão vacinados, não mais. A principal razão? “Não há vacinas suficientes».

Mais tarde, Totti voltou a falar sobre o assunto: “É preciso recomeçar toda a Itália, não pode haver corredores preferenciais nas várias regiões, nem mesmo para quem tem maior orientação turística”, explica o chefe da região.

Ele adiciona: “A maior prioridade é a vacinação com base na idade E a extrema vulnerabilidade dos cidadãos, esta foi a linha seguida na Ligúria e há poucos dias tanto o Primeiro-Ministro como o Comissário Vigliolo a colocaram a preto e branco, e com base neste princípio, não pode haver diferenças: um cidadão de uma pequeno país ou grande cidade turística, que tem 70 anos. Ela será vacinada quando seus pares forem vacinados em toda a Itália e assim por diante, de acordo com as faixas etárias. “

Desta vez há decote, segundo Matteo Bassetti. Porque nas ilhas livres de Covid, em vez disso, o sinal verde vem do diretor da clínica de doenças infecciosas em San Martino, em Gênova:Num país como o nosso vive do turismo, é uma ideia muito inteligente. Os gregos fazem e eu acho que a gente devia fazer também, e acaba ficando com a noção de “muito pior”, ou como eu não tenho a vacina, é verdade que você também não pega. Este é um conceito muito errado. ”

É claro que a campanha de vacinação não é a única que pode garantir a segurança. Também são necessárias medidas de segurança que devem ser meticulosamente respeitadas: a higienização constante dos ambientes, o respeito às distâncias e todas as precauções podem impedir o risco de infecção. A própria vacina, como é conhecida, representa uma proteção razoável para si mesma, mas não automática para os outros.

Matteo Lucio Ele é o proprietário e chef do Restaurante Bruxaboschi em Génova e explica: “Uma espécie de corredor verde deve ser estudado e lançado a nível europeu. Um aplicativo para turistas também foi assumido, pelo qual cada instalação pode inserir todos os certificados anti-Covid, incluindo a vacinação de funcionários.

Ele não se importa com a ideia do fast track: “Todos os trabalhadores do turismo: hotéis, restaurantes e bares devem ser priorizados. Não queremos criar ilhas em todos os lugares, mas queremos ser proativos para os turistas. Já existem outros países direcionando-os para sites sem Covid, Você tem que ser capaz de competir com Espanha e Portugal. A pressão sobre a carta vacinação não me impedirá ».