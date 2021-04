Entre a eletrônica e a hidráulica: reciclagem sustentável da Bosch Rexroth

Trituradoras e prensas de papel. Máquinas com diferentes dimensões para Reciclando Nas plantas Reciclando Agora construído com Bombas e motores hidráulicos Bosch Rexroth, Que apresenta componentes com um visual inovador capaz de liberar um arquivo Grande poder, Limite Consumo de energia E fazer Dimensionamento da máquina Melhor. “Oferecemos produtos e soluções para fazer Reciclando Mais desempenho, confiabilidade e eficiência – diz ele Ricardo BattattGerente de produtos de vendas De Bush Rexroth – Ajudamos construtores a simplificar o design, Desenvolva oInstalação E maximizar produtividade Graças aos aumentos na densidade de energia que reduzem o consumo de energia. No que diz respeito ao design, o foco está no planejamento, uma etapa importante e crítica que determina o desenvolvimento ideal da solução final, do ponto de vista da engenharia e da arquitetura da máquina ”.

Um pistão típico é usado para Reciclagem de resíduos sólidos municipais, Bombas e motores são integrados em soluções adaptadas às necessidades específicas do usuário final. Para um cliente, significa ter um recurso para todosHidráulica», Com blocos padrão cuidadosamente projetados, em termos de design e seleção de componentes, para simplificar a instalação e manutenção. Santo Bivona, Gerente de produtos de vendas D. Bush Rexroth, Explicado para Industria italiana Como uma nova geração de produtos hidráulicos industriais pode contribuir para a criação de prensas de reciclagem inovadoras. Para máquinas de trituração, também nos referimos ao caso da empresa multinacional dinamarquesa Jinan Usa motores Hägglunds (Marca Bosch Rexroth) em suas fábricas globais da empresa Reciclagem de pneus. “Esses motores, com sua densidade de potência, fornecem alto torque que está disponível de forma consistente, mesmo em baixas velocidades. A tecnologia da Hägglunds provou ser a opção mais adequada para a criação de sistemas hidráulicos de reciclagem de pneus personalizados na produção H24, ” Daniel BallDiretor de Projeto di Genan

Flexibilidade, escalabilidade e silêncio

Uma das bombas mais adequadas para prensas operando em ambientes de reciclagem éA15VS (L) O, uma Bomba de pistão de deslocamento variável axialEle apresenta um design de placa inclinado e é adequado para aplicações de circuito aberto. Está disponível em tamanhos a partir de 110 uma cópia para 280 Cc com pressão nominal de operação de trezentos e cinquenta Cafeteria. As vantagens que esta bomba pode oferecer derivam sobretudo da alta pressão, conseguida graças às dimensões dos elementos finitos do invólucro.

“É uma bomba muito silenciosa e oferece grande flexibilidade graças a uma ampla gama de controladores que podem ser configurados como um produto padrão – ele explica. Bevona – Ele vem com uma tomada universal que permite que você construa conjuntos duplos ou triplos sempre a partir da mesma unidade base. Entre todos os organizadores que temos no catálogo, que escolhemos como minha preferência, devido à sua modularidade e flexibilidade, está Organizador LRDR (G) E2 O que permite gerenciar: energia absorvida, evitando sobrecarga do motor elétrico; Pressão máxima de trabalho, com controle direto ou piloto; Controle elétrico proporcional do deslocamento, que permite alterar a vazão do fluido continuamente. Tudo isso contribui para o tamanho ideal da máquina e do motor elétrico, o que reduz os custos de energia. Na verdade, o motor elétrico de tamanho adequado funciona com eficiência máxima, o que reduz Dissipação de calor. A arquitetura de máquina deste tipo também simplifica o processo de instalação: graças às suas propriedades modulares, pode ser facilmente expandida e sempre adaptada aos mais diversos contextos e ciclos da máquina. ”

Superpotências, dimensões reduzidas

Não há muita energia na reciclagem. Freqüentemente, são necessárias máquinas de alta pressão. Aqui, então, é Bomba de pistão de deslocamento variável axial A4VBO Com design de placa inclinada, adequado para Soluções de circuito aberto, E os tamanhos variam de 71 ai 450 Cópia de.

“É altamente confiável em contextos de serviço pesado e acima do limite trezentos e cinquenta Barra e push up 450 A fita de pressão de operação nominal – diz Bivona – combina grande resistência com dimensões globais reduzidas, de fato permite reduzir o tamanho dos cilindros operando em pressões mais altas capazes de gerar forças maiores, e reduzir, por exemplo, o fenômeno de rejeição de corte que pode ocorrer com máquinas Certos aumentos de produtividade. Em particular, o tamanho 250 cc é capaz de funcionar até 1800 RPM sem sobrealimentação. Isso permite manter o layout da máquina inalterado também para gerenciar os motores nas áreas que operam nas frequências da rede em 60 Hz. A bomba vem com controle digital de circuito fechado para pressão e fluxo. Também neste caso encontramos Modularidade Fornecido pela força de decolagem universal para criar grupos duplos ou triplos que podem operar em condições de pressão e fluxo máximos.

Melhoria de tubulação

No design do layout da máquina, a atenção é frequentemente focada na racionalização Tubos. O Maquinas de reciclagem, Como precisam gerenciar taxas de fluxo mais altas, podem exigir mais unidades de motobomba. “Nesse caso ,A20VFO, uma Bomba para usar o circuito abrir Que integra uma bomba estacionária e variável dentro de um único corpo alimentado por um único tubo de sucção – explica Bosch Rexorth – o gerente de produto da Bosch Rexorth explica – o gerenciamento separado de entregas de ciclos de abordagem rápida ainda é possível, mesmo se a pressão final for atribuída ao unidade de deslocamento variável. Neste caso, existem dois grupos compactos de 260 Cc do deslocamento total 520 cc que permite que você trabalhe 1.920 rodada por minuto. Portanto, em resumo, uma bomba de melhoria de dutos, com alta densidade de energia, permite menores custos de instalação. ”

Bombas para acionamentos rotativos

Por outro lado, em soluções de circuito fechado, são utilizadas unidades hidrostáticas, que permitem o acionamento de motores rotativos. Neste caso, oA4CSG, uma Bomba de pistão axial Com Design de placa inclinada E pressão nominal trezentos e cinquenta Barra e deslocamento até 750 Cópia de.

“Possui bomba de hélice e bloco de válvulas integrados ao corpo da bomba e possui um tamanho extremamente compacto especialmente projetado para ser facilmente integrado nas máquinas mais versáteis. A flexibilidade é fornecida pelo regulador elétrico proporcional do tipo EP. Assim, o esquema de construção permite operar com pressões de pressão tão baixas quanto – até 16–20 Fita – reduz significativamente os custos de energia para operar a máquina. Esta bomba, que é projetada para motores rotativos, tem um motor universal para criar unidades duplas ou triplas. ”

Sytronix Hybrid Solutions, a melhor maneira de combinar eletrônica e hidráulica

Soluções híbridas estão disponíveis para sistemas de velocidade variável eletrônico/hidráulico Sytronix Que atendam às necessidades de reciclagem sob pressão de 300 uma 450 Cafeteria. “No catálogo Sytronix, um dos ingredientes mais adequados para a reciclagem éA15VLO. Disponível em tamanhos que variam de 145 ai 280 Cc Graças à integração da bomba de carga, o volume 280 A velocidade do cc pode chegar a 2.300 rpm, então a taxa de fluxo máxima é excedida 600 L / min. Ao integrar o prof Frequência adaptador é um Motor síncrono ou assíncrono É possível criar uma solução que aumente a densidade de energia. Além de fornecer velocidades de centrifugação mais altas, permite propriedades de sucção aprimoradas. É especialmente adequado para instalações em ambientes de baixa pressão de ar. Com o A15VLO, também é possível fazer um Reduza o tamanho de suas bombas pré-existentes: Graças a um fator de forma mais compacto, um aumento constante no desempenho é alcançado. ”

Humagglunds, potência hidráulica em baixas velocidades de rotação

para cada derrubando e Pré-moinhos, Máquinas para as quais é importante ser robusto, confiável e eficiente, a Bosch Rexroth fornece motores de pistão radial pressurizado Hägglunds. Os drives são capazes de garantir alto torque e já está disponível em velocidades de torque extremamente baixas – geralmente funcionando a partir de 2 Rpm fino a 40 rpm- e proteção muito alta contra cargas axiais graças à baixa inércia do motor hidráulico. Tudo isso permite atingir alta durabilidade e confiabilidade operacional.

Os motores hidráulicos Hägglunds têm um alto torque nominal por unidade de peso. Na faixa, o mais indicado para a reciclagem é a rede Qual qualE a CB uma CBm“Motores com os quais altas cargas de trabalho, centenas de milhares de metros Newton, podem ser gerenciados diretamente em baixas rotações”, diz Bivona.

Motores Hägglunds nas fábricas de Jinan para reciclar pneus usados

Jinan, Que é uma empresa multinacional dinamarquesa com fábricas próprias em Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos e PortugalA solução de reciclagem de pneus permite que as peças dos componentes sejam separadas. 75% de desconto Pneus É recuperado como granular uma pó, 15% em Aço E 10% Fibras têxteis. “Para cada tonelada de pneu reciclado, ele é reduzido 1,1 toneladas A partir de Emissões Do dióxido de carbono da queima deles Daniel Ball Jinan Diretor de Projeto. bem ali Borracha reciclada Pode ser usado na produção industrial de borracha, tintas, plásticos e superfícies rodoviárias enquanto em pó Borracha resfriada Estilhaçado Pode até substituir o material virgem em pneus novos.

Reciclar pneus Jenan

Os motores hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth desempenham um papel fundamental no processo de reciclagem de Genan. O 40 Sistemas Hidráulicos com Acionamento Direto são usados ​​em várias fábricas i Motor Hägglunds CA 100 e Hägglunds CB 840. “Com sua densidade de potência, esses motores fornecem alto torque e estão continuamente disponíveis, mesmo em baixas velocidades -” explica Pohl – por causa de sua potência e capacidade de iniciar, parar e reiniciar sempre que necessário, esses sistemas provaram ser a escolha mais adequada para apoiar uma atividade Arrancar pneus. Outro aspecto fundamental é a confiabilidade: por ser uma realidade altamente automatizada, é importante para nós que os sistemas de acionamento não apenas tenham uma determinada potência, mas também sejam extremamente seguros e confiáveis. Como produzimos 24 horas por dia, todos os sistemas devem estar funcionando com capacidade total o tempo todo. ”