Pesca Esportiva, Campeã Mundial Feminina da Itália. “Mas Messina também ganhou”, dizia o vídeo

Messina – As mulheres ganharam ouro e os homens ganharam bronze. Mas Messina também foi vencedora: ao longo da semana atletas de todo o mundo puderam vivenciar e apreciar. Aqui está o que disseram os campeões italianos e organizadores do Campeonato Mundial quando receberam o prefeito Basile e o vereador Finocchiaro esta manhã.

No Campeonato Mundial de Pesca de Surf realizado entre Messina e Catânia, pela primeira vez na história da pesca esportiva siciliana, a Itália conquistou dois títulos. Aliás, Valentina Risalvato triunfou no individual feminino, vencendo a croata Estera Bailo e a outra italiana, Martina Di Stefano. Mas sobretudo na categoria feminina, a seleção italiana sagrou-se campeã mundial com 14.335 pontos, contra 9.043 da Croácia e 9.201 da Espanha, segundo e terceiro lugares, respetivamente.

As duas medalhas conquistadas pela Itália representam mais um orgulho para um evento que Messina tanto desejou e esperou, organizado entre a Catedral (com a vila de 4 dias dedicada aos cidadãos e às escolas) e o troço entre Casablanca e Mortel.

Seleção italiana ficou em terceiro lugar, prata para Malvagna

Na categoria individual masculino, o holandês Frank Benny venceu o italiano Filippo Malfagna, que conquistou o segundo lugar e conquistou a medalha de prata, à frente do português Miguel Guimarães. A Itália como equipa terminou em terceiro, atrás da Holanda e de Portugal.

O evento teve baixíssimo impacto ambiental graças ao “pegar e soltar”, captura e soltura de peixes a cada bateria. Foram 4 deles por 4 horas. O evento foi um sucesso, segundo os organizadores: “Nos divertimos”. Um evento maravilhoso que trouxe muito para a economia local. Um dos nossos objetivos é o marketing regional.”