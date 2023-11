A cobrança que gostaríamos: Vaielettrico dirá ao E-Charge

A Vaielettrico apresenta-se no E-Charge, nos próximos dias 16 e 17 de novembro, com duas mesas redondas sobre “Novas fronteiras para o transporte marítimo“.A primeira edição do único evento italiano dedicado ao carregamento de veículos elétricos será realizada no BolognaFiere, Pavilhão 16, em conjunto com a Futurmotive – Expo & Talks e a Fleet Manager Academy.

Como carregaremos nossos carros elétricos no futuro? mais rapidamente, certamente. Mas a velocidade não é tudo. Será necessária uma rede de carregamento Mais macarrãomais reconhecível É mais Acessível.

Variedade de serviço Necessidades mais diversasAdaptar os horários e locais de reabastecimento às necessidades do nosso dia a dia. Finalmente, você terá que cobrar Esteja certo; Portanto, as colunas devem ser confiável, básico Ativar, segurança.

Dois encontros com Vaielettrico no E-Charge

Vaielettrico se dedicará a esses temas duas mesas redondas, Chamada para discussão eu Principais intervenientes na cadeia de abastecimento Remessa: Montadoras, fabricantes de hardware e software, integradores de sistemas, investidores, CPOs e MSPs.

Quinta-feira, 16: Mesa redonda sobre novos métodos de envio

Quinta-feira, 16 de novembro (12h00 – 13h30, Volta Hall, Hall 16) O foco estará neste Novos métodos de envio: “Entrega e carregamento, carregamento móvel e fora da rede, rede de proximidade na rua e na empresa e transformação de distribuidores tradicionais em centros de serviços de mobilidade.”

–Stefano SordelliGerente de Mobilidade Futura Grupo Volkswagen Itália

–Francesco Di MeoDiretor de Marketing Lacuna eletrônica

–Sylvia FerrisChefe de Infraestrutura Pública A2A e-Mobilidade

–Gianni CatalfamoFundador e Presidente do Conselho Executivo Uma cunha

–Luca RoffiGerente de Vendas de Canais de Negócios lectry.co

–Leonardo SpacconiFundador e CEO da Controle de velocidade

–Marco Vitalgestor de projeto Planeta

Moderado: Mauro Tedeschinicofundador da Vaielettrico

Sexta-feira, 17: Confiabilidade, ou seja, carregamento seguro e confiável

Sexta-feira, 17 de novembro (11h15 – 12h30, Sala Volta, Hall 16) O foco será “Redes de transporte da liderança à maturidade: integração, manutenção, confiabilidade, renovação de infraestrutura e segurança cibernética“

–Alberto BordigaDiretor de Vendas PAX Itália

-Walter Traversa, gerente de vendas, Smart Mobility Phoenix Contact

–Alessandro Cicerciagerente de vendas Alvin

–Luca SiccoCEO Drui

–Luís GaudianoGerente Nacional Fluxo por estrada

–Mattia PaoliGerente Geral Itália IOT

–Beatriz StaltariDesenvolvimento de negócios Neogy E-Mobilidade

–Gianni CatalfamoFundador e Presidente do Conselho Executivo Uma cunha

Moderado: Massimo degli Esposticofundador da Vaielettrico.

Lembramos aos interessados ​​em assistir aos dois eventos que a entrada na exposição é gratuita. Contudo, é necessário Pré-inscrição Neste link que dá acesso à área expositiva e às conferências e workshops programados.

