Abertura do primeiro hipermercado franqueado em Novara

Novara – Carrefour Itália abriu hoje em Novara O primeiro hipermercado franqueadoIsto representa um novo e importante passo na sua estratégia para se tornar o melhor franqueador de grande varejo na Itália. Localizada na Viale Giulio Cesare 250, a loja representa uma referência histórica e unificadora na vida da comunidade local, e é uma das primeiras lojas a serem inauguradas no centro de Novara.

Este modelo de negócio, que muitas vezes vê os colaboradores transformados com sucesso em empreendedores, favorece o microempreendedorismo que o Carrefour apoia ao longo do processo de aquisição e gestão direta de lojas. É o caso de Pascal Belledent, ex-empresário do Carrefour que decidiu empreender uma transformação de loja: uma operação que permitiu renovar os espaços e serviços do ponto de venda, mantendo a qualidade, a frescura e sobretudo a comodidade da gama, prestando especial atenção à área e às necessidades dos consumidores.

Pascal Bellediente tinha Uma longa carreira no Grupo CarrefourOnde ocupou cargos de gestão de operações, organização e logística, adquiriu experiência consolidada que soube aproveitar em todas as fases do projeto.

A loja mantém a continuidade da estratégia e filosofia do Grupo Carrefour no caminho da transformação alimentar através de uma ampla representação de produtos orgânicos e locais, garantindo aos clientes escolhas sustentáveis ​​que respeitem o meio ambiente e a economia regional.

Até à data, o foco do franchising da empresa tem sido o Market e o Express, formatos particularmente adequados para transformar e promover o empreendedorismo local. Com a abertura do seu primeiro hipermercado franqueado, o Carrefour Italia abre um novo capítulo da sua história na região, mantendo os seus valores e continuando a valorizar as comunidades onde opera.

A cerimónia de abertura contou com a presença de todos os clientes, juntamente com o empresário e toda a sua equipa, Christophe Rabatel, o CEO do Carrefour Italia e alguns membros da alta administração do Carrefour Italia.

Até o momento, o Carrefour opera mais de 1.200 pontos de venda franqueados na Itália e apoia mais de 500 PMEs empreendedores que optaram por trabalhar conosco, posicionando-se como o principal franqueador de distribuição organizada em grande escala na região.