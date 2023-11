Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 10 de novembro de 2023

Leonardo se consolida em território positivo após divulgação do relatório trimestral. Pirelli está fora de serviço. UNIPOL EM ASCENSÃO FOCO EM EMPRESAS ESTRELAS

Foram confirmados os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus Zona negativa Na última sessão da semana. “Os mercados de ações podem integrar-se Contexto de baixa volatilidadePierre Verret, analista técnico da ActivTrades, espera que os investidores esperem pelos dados da próxima semana antes de fazerem grandes correções na sua exposição ao risco.

14h30 Ftsimibe Perdeu 0,41% para 28.527 pontos, depois de oscilar entre o mínimo de 28.390 pontos e o máximo de 28.575 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações Diminuiu 0,45%. Pior desempenho para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,86%) e… Índice FTSE Itália Star (-1,29%).

o Bitcoin Reúne mais de 36.500 dólares (mais de 34.500 euros).

o Spread de títulos Btp Com uma pontuação de 185 pontos O retorno da BTP por dez anos Que ficou perto de 4,6%.

para’euro Ainda abaixo de US$ 1,07.

leonardo Consolida em território positivo (+3,48% para 14,7€). Grupo de Aviação informou que eu Resultados financeiros dos primeiros nove meses de 2023. Além disso, a administração confirmou as estimativas financeiras para 2023 e espera que o novo plano industrial seja apresentado quando os resultados financeiros de 2023 forem divulgados.

Pirelli Registando uma descida de 1,77% para 4,39 euros. Conjunto de quadros lançado Resultados financeiros dos primeiros nove meses de 2023Este é um período que testemunhou o crescimento dos principais indicadores económicos. À luz do desempenho operacional registrado no período em análise, a administração da Pirelli atualizou as metas financeiras para 2023. Além disso, após incertezas relacionadas ao enquadramento internacional, o Conselho de Administração da Pirelli considerou apropriado adiar a apresentação do relatório industrial atualizado. plano para 2025, inicialmente previsto para o final do ano, em março de 2024, por ocasião da apresentação dos resultados do orçamento de 2023.

Assento giratório para Nxy (+0,36%)Isso depois do salto que ele deu na sessão anterior.

Unipol Registando uma subida de 1,3% para 5,29 eurosIsso ocorre após a divulgação dos resultados trimestrais.

inteligente Perdeu 0,37% para 10.665 euros. Eu informei a empresa Resultados financeiros dos primeiros nove meses de 2023. Além disso, a administração da Inwit revisou as suas estimativas financeiras para o ano inteiro.

Para a parte ESTRELA destacada Serviços na Itália (+34,3% para 1.605€). A Cometa (empresa detida integralmente, direta e indiretamente, respetivamente, pela Aurum e pela Coopservice) anunciou a decisão de promover uma oferta pública voluntária de aquisição de 11.700.275 ações da Empresa. O Proponente pagará em dinheiro o equivalente a 1,65€ por cada ação oferecida; A contrapartida inclui um prémio igual a 39,3% face à cotação oficial das ações em 8 de novembro de 2023 (1.184 euros). O objetivo da operação é obter o cancelamento das ações da Servizi Italia da Piazza Affari (fechamento).

Mas em declínio acentuado Eva (-8,57% para 0,8€) e lógica de dados (-10,2% para 5,39€), após divulgação dos resultados trimestrais.