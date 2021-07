Mercados de ações fracos, trimestral e inflação nos EUA em foco. Boa pergunta para BTp em leilão

Um dia dedicado à cautela Bolsas de valores europeiasdistância Novos registros de Wall Street E a sessão positiva na Ásia, também impulsionada pelo aumento de Exportações chinesas (Tendência de + 32,2% em junho), sinal de normalização da demanda externa. Os investidores estão de olho na janela, com os olhos voltados para o início da temporada trimestral dos EUA e para os números da inflação nos EUA. A direção dos preços está sendo observada de perto pelo mercado quanto aos efeitos que pode ter nas políticas monetárias, junto com a crescente disseminação da variante delta do vírus, levando a novos fechamentos ou uma desaceleração nas reaberturas ao redor do mundo.

Previsão trimestral e inflação nos EUA

Enquanto isso, a espera pela temporada trimestral, que nos Estados Unidos começará com a publicação das contas dos principais bancos, está crescendo do JP Morgan para o Goldman Sachs. A maioria dos investidores está apostando que a temporada trimestral de abertura verá a economia se recuperar totalmente, e resta saber se os números ainda suportam os recordes de Wall Street. Mais cautela com a inflação, um verdadeiro teste para saber se a economia americana está superaquecida. Nesse caso Reserva Federal Você terá que rever seus movimentos, depois que a ata da última reunião do Federal Open Market Committee revelou que a política monetária deve permanecer adequada por muito tempo.

Bancos fracos, diz Tim يقول

Nas ações do Milan, as vendas atingiram primeiro todas as ações do banco, com o Bper Banca, FinecobankE a Banco BpmE a Intesa San Paulo e Unicredit no layout. Os serviços públicos, por outro lado, aumentaram com lado de dentro altitudes de condução e A2a e terna Em boa sintonia. cópia de segurança amplifone Depois que a noite chega, ela enfraquece Telecom Italia O que abriu a sessão em alta, depois que a Autoridade Petroquímica Geral cancelou as multas antitruste em 2020 para reprecificação feitas após o retorno às contas mensais. Também recompensa compras nome industriale Buzzi Unicem. fora da lista de preços principal, Mondadori Foi adquirida por analistas após a assinatura do contrato de compra da De Agostini Scuola.

Boa demanda e taxas mistas para BTp em leilão

Pouco A diferença entre BTp e Bund, em um mercado que não parece ter sido atingido por um choque na semana passada. Enquanto isso, nos retornos primários mistos no leilão em que o Tesouro colocou 3, 7 e 15 anos BTp por um valor total de 9 bilhões. Em detalhes, Mef lançou o primeiro lote do novo chip BTp em 3 anos 4,5 bilhões Contra uma solicitação de 6,041 bilhões de euros, uma taxa de hedge de 1,34. O rendimento aumentou ligeiramente em dois pontos base para -0,19 por cento. O quinto slide BTp em 7 anos: Diante das solicitações de 4,123 bilhões (razão de hedge de 1,50), o montante emitido foi igual a 2,75 bilhões, enquanto o retorno, 8 centavos abaixo do leilão do mês passado, foi de 0, 38 por cento.

Finalmente, o quarto slide de BTp aos 15 anosRecebeu 1,75 bilhão contra uma solicitação total de 2,694 bilhões (índice de cobertura de 1,54), obtendo um retorno total de 1,19%, uma redução de 7 pontos base.

O petróleo ainda está subindo, esperando os estoques dos EUA

continue subindo Preços do petróleo bruto, dados pendentes sobre os estoques dos EUA. No entanto, a cautela continua elevada: os elementos de incerteza são dados pela variável delta que ameaça a recuperação e, sobretudo, pela espera das discussões em curso na OPEP + após o impasse no aumento da produção. A este respeito, a AIE afirmou que “sem um acordo neste sentido, o mercado terá de enfrentar a possibilidade de um défice crescente de oferta”. Com o mercado agora exausto com o excesso de oferta acumulado desde o início da pandemia, potenciais pressões inflacionárias podem prejudicar a recuperação econômica, segundo a Agência Internacional de Energia.