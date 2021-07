Os países da União Europeia concordam com doze planos para se recuperar de epidemias

Bruxelas (AFP) – Os países da União Européia concordaram com planos de recuperação da pandemia para quatro grandes economias do bloco e oito outros Estados membros, em um movimento que é visto como uma recuperação econômica inovadora da recessão sem precedentes causada pela pandemia do coronavírus.

A aprovação permitirá que dezenas dos 27 estados membros da UE comecem a liberar dinheiro para pré-financiar projetos que visam colocar a Europa em uma situação econômica mais estável, tornando-a mais verde e digitalmente avançada.

Os países incluem os gigantes econômicos da União Europeia – França, Alemanha, Itália e Espanha – e Áustria, Bélgica, Dinamarca, Grécia, Letônia, Luxemburgo, Portugal e Eslováquia.

O financiamento da UE pode agora começar a fluir para financiar as reformas e investimentos tão necessários em cada um destes países. “Este é apenas o começo”, disse o vice-presidente da UE, Valdis Dombrovskis.

A luz verde para se preparar para a liberação dos fundos é um passo importante em um programa de apoio de 800 bilhões de euros (US $ 950 bilhões) que os membros da UE concordaram em princípio no verão passado, quando suas economias vacilaram. Na pior crise econômica do bloco.

Dombrovskis disse que o acordo de terça-feira permitirá que os 12 países liberem 13% de seu financiamento antecipado, possivelmente até o final do mês. No caso da França, que receberá cerca de 40 bilhões de euros do Fundo de Recuperação de Epidemias de 47,3 bilhões de dólares, isso equivaleria a 5,1 bilhões de euros (US $ 6 bilhões).

O comissário de Economia da UE, Paolo Gentiloni, disse que a medida vai “aumentar a confiança nos mercados, nos países, e permitir o início de investimentos e reformas”.

Após a crise econômica do ano passado, as economias da União Europeia devem se recuperar para os níveis mais altos das últimas décadas, à medida que as restrições ao coronavírus diminuem. No entanto, eles ainda correm o risco de variantes virais que estão causando um novo aumento nas taxas de infecção em muitos países.

Dombrovskis expressou otimismo.

“À medida que a confiança dos empresários cresce, o investimento aumenta e as pessoas começam a gastar mais nele. A economia deve se recuperar um pouco mais rápido do que o esperado anteriormente.”

Outros membros da UE esperam concordar com os planos de unificação no final do verão, embora a Hungria possa representar uma questão potencialmente controversa.

O Comitê Executivo da União Europeia está trabalhando em um prazo definido na última segunda-feira para revisar o plano de recuperação da Hungria em meio a alegações de que Budapeste pode não cumprir todos os requisitos para se qualificar para os fundos. Os críticos argumentaram que as salvaguardas relacionadas à corrupção podem não ser suficientes no plano húngaro.