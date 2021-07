O que você espera de uma variável delta? A verdade está nos números

Algum tempo atrás nós tivemos uma entrevista Alessio farmacominaProfessor Catedrático de Estatística no Departamento de Economia e Finanças da Universidade de Roma “Tor Vergata” para explicar vacinas e conversar com ele sobre as previsões de infecção por Covid. Meses depois, tudo o que ele nos disse, com base nas expectativas do grupo de pesquisa a que pertencia, foi Lo StatGroup-19 Composto por cinco professores de estatística, foi imediatamente verificado. Certamente não por mágica, mas com base em estatísticas e previsões matemáticas, que determinaram o desenvolvimento do vírus desde o início. Este método com infinitas aplicações no passado e ainda continua a permitir o cálculo com grande precisão quando, por exemplo, houver picos de infecção ou estresse que haverá na terapia intensiva. Agora que a variável delta despertou preocupação, ficamos ofendidos por ela entender como seria a evolução da pandemia na projeção, mas acima de tudo esclarecer e evitar o alerta excessivo na direção de Covid.

A variante delta se comporta como os ingleses, com a raça original se tornando a mais difundida. Como está a situação agora na projeção?

“Parece quase inevitável que em algumas semanas quase todas as infecções serão devido à variante delta, e isso levará a um aumento na taxa diária de infecção. Isso acontecerá porque o Delta é mais contagioso e porque tem um público mais amplo daqueles que são suscetíveis ao sarampo. Na verdade, Delta foi capaz de infectar aqueles que foram parcialmente vacinados (uma dose da vacina inclui duas, Ed) Deve-se dizer também que quando o índice de infecção é baixo, como nesse período, a reposição sempre ocorre mais rapidamente ”.

Imagino que você também, como todos os italianos, tenha comemorado a vitória da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol. O que devemos esperar em duas semanas?

“Embora espere um aumento das lesões nos próximos dias, não espero um impacto forte das comemorações da conquista da Taça da Europa. A maior parte das comemorações decorreu ao ar livre, contactos principalmente entre grupos de amigos e familiares (ou parentes). Se queremos nos referir à definição oficial, se queremos nos referir à definição oficial e os locais públicos geralmente respeitam as regras de espaçamento entre tabelas, etc … “.

Essa variante é muito assustadora. Precisamos nos preocupar ou estamos exagerando de alguma forma?

“Precisamos completar o curso de vacinação o mais rápido possível e para o maior número de pessoas possível. A imunização universal protege satisfatoriamente contra infecções graves, evitando a maioria das hospitalizações e mortes. Este é certamente um fato tranquilizador, porque muitas pessoas em risco estão agora protegido, o que deve levar aqueles que ainda hesitam em se vacinar a pensar. Nesse ponto, acho que os clínicos gerais podem fazer um trabalho importante. “

Muito se tem falado sobre isso, mas é sempre bom esclarecer, qual a diferença entre uma variante inglesa e um novo delta?

Em comparação com a variante Alfa (a variante B.1.1.7 identificada pela primeira vez no Reino Unido em 14 de dezembro de 2020 e definida para este idioma inglês, Ed) deltas são mais transmissíveis, atingindo R0 (ou seja, o “número reprodutivo primário” que é o número médio de infecções secundárias produzidas por cada indivíduo, Ed) de cerca de 7. Além disso, tem uma capacidade parcial de escapar da proteção oferecida pela vacina, uma vez que uma única dose não parece ser suficientemente protetora (como acontece contra o alfa). Para aqueles que receberam duas doses, a proteção é satisfatória, e as implicações para a capacidade de evitar a transmissão, infecção assintomática e para a duração da proteção ainda precisam ser compreendidas. ”

Na sua opinião, haveria outras variáveis ​​que poderiam surgir, visto que o delta já é quase prevalente?

“Infelizmente, toda grande onda está associada ao risco de criar mais variantes transmissíveis. Os deltas estão associados, por exemplo, a um aumento maciço na Índia, com potencialmente milhões de novos casos atingindo seu pico todos os dias. Além disso, se o vírus entrar contato frequente com Para vacinados, há também o risco de variantes que escapam da proteção mesmo com duas doses, o que pode forçar o uso de uma terceira dose, ou melhor, atualizar a vacina para especificá-la para a nova variante . Diante desse cenário totalmente incômodo, estou otimista e acredito que por meio de avaliações sucessivas chegaremos a uma solução. O caminho mais curto é a vacinação em massa, e a partir de medidas para evitar grandes ondas. ”

Algum tipo de alerta foi feito pelo Ministério da Saúde, temos medo de novos encerramentos?

Esta é uma decisão política que depende também dos objetivos que estabelecemos para nós próprios. Por exemplo, no momento na Grã-Bretanha, apesar do rápido aumento da infecção, novas aberturas estão planejadas, enquanto na Austrália um bloqueio foi imposto para lidar com um pequeno número de novos casos. ”

O que suas previsões esportivas dizem sobre esta variante?

“O cenário mais provável é um aumento de novos casos no curto prazo. É difícil prever o pico dessa onda no momento, pode acabar em algumas semanas (então talvez tenha um retorno mais visível no início do outono) , ou aumentar temporariamente. O elemento importante é que, como está acontecendo na Grã-Bretanha, o aumento de novos casos corresponderá a um aumento muito menor de hospitalizações e óbitos do que vimos nos últimos meses. Isso me parece muito mais situação confortável e positiva do que no passado. ”

Você acha que uma terceira dose será necessária?

“É certamente uma boa notícia que a Pfizer e a Moderna estejam preparando uma vacina Delta atualizada. Atualmente não há evidências de que uma terceira dose seja necessária. Para a população, uma dose dupla parece ser mais protetora do que satisfatória. Um terceiro reforço pode ser necessário para algumas pessoas imunocompetentes., mas mesmo isso ainda é apenas uma hipótese. ”

Os profissionais de saúde foram os primeiros a serem vacinados. Já se passaram nove meses, como estão indo para eles e para aqueles que receberam as poções?

“Para pessoas relativamente jovens, a duração da imunidade parece ser muito superior a nove meses, então no momento não parece necessário que os profissionais de saúde forneçam uma terceira dose. Estamos aguardando informações sobre aqueles que participaram de ensaios clínicos, mas quanto mais tarde chegarem mais tarde Melhor, porque isso significa que a imunidade dura mais tempo. Em geral, a situação de saúde é muito boa. Pegados de surpresa, os hospitais e centros de saúde se organizaram bem e separaram amplamente as vias COVID das não COVID . As medidas de segurança são bem respeitadas e isso levou a um declínio acentuado no surto dramático de SARS-CoV-2 em hospitais. ”

Existe uma maneira, na sua opinião, de interromper a propagação de alguma forma?

Por enquanto, apostamos que a vacinação cobre tudo. Embora seja verdade que a imunidade de rebanho é possível na presença de uma vacina que evita a transmissão, também é verdade que o limite para a variante delta é muito alto. Para interromper a propagação, portanto, são necessárias mais medidas para apoiar a vacina. A maneira mais econômica seria estabelecer um sistema robusto de rastreamento e vigilância epidemiológica. Atualmente, apenas 35% dos casos são identificados por rastreamento. Devíamos dobrar essa porcentagem. Com a adição de uma boa cobertura vacinal, não haverá necessidade de mais medidas internas para conter a propagação do vírus. Uma forte vigilância epidemiológica na entrada no país também nos permitirá evitar a importação de novas espécies e ter que começar de novo. ”

Quais são suas previsões sobre hospitais, especialmente após as férias?

Como já disse, neste momento, face ao aumento dos casos, não se espera um aumento significativo dos encargos médicos. No entanto, ainda existem vários milhões de pessoas que correm o risco de infecção grave e não estão imunes. Se essa condição persistir, quaisquer ondas de queda podem estar associadas a cargas virais mais altas, uma maior expectativa de vida média dos casos e, portanto, a uma maior demanda por atendimento hospitalar. No entanto, há muito tempo para evitar tal situação. ”

Na sua opinião, o mais novo deve ser vacinado?

“Obviamente que sim. Pouco se fala sobre os resultados em adultos jovens, porque eles geralmente não requerem hospitalização durante a fase aguda e (felizmente) raramente levam à morte. No entanto, infelizmente, mesmo em adultos jovens, eles não são encontrados em muitos. os resultados da infecção são muito benignos. Uma porcentagem muito alta (cerca de 50%) se desenvolve, por exemplo, Long-Covid, que é uma síndrome pós-viral que pode durar vários meses e está associada a outros problemas, como fadiga crônica e confusão mental . Em alguns casos, a reabilitação é necessária. Alguns dos desfechos menos frequentes podem ser crônicos, como diabetes ou fibrose pulmonar. Além disso, a vacinação em jovens dá excelentes respostas imunológicas, que podem durar muito tempo, evitando a transmissão de alta frequência . Nesse sentido, a contribuição para o controle da disseminação dos jovens vacinados é de grande valia. Por fim, acredito que a vacinação em idade escolar é a única forma real de podermos conduzir uma educação tranquila e estável na existência ”.

Falando novamente sobre a zona amarela. Você acha que haverá esse perigo?

As intenções do tomador de decisão não estão vazando no momento. A escolha seria entre mimetizar a Grã-Bretanha e, assim, manter um baixo rigor para medidas não farmacológicas mesmo em face do aumento da incidência, ou buscar mitigação. A escolha também pode depender do que acontecer na Grã-Bretanha e seus hospitais no próximo mês. ”