Bolsa de Valores: Europa continua em queda após Wall Street e Milão -0,4% – Economia

(ANSA) – MILÃO, 28 de junho – As bolsas europeias continuam caindo após o início positivo de Wall Street. Os mercados são afetados pelo temor de um aumento nas infecções do tipo delta causadas pelo vírus Corona. Turismo (-2,5%) e companhias aéreas (-3,4%) pesam após restrições decididas por Portugal e Espanha para visitantes do Reino Unido



O Índice Stoxx 600 caiu 0,1%. Madrid (-1,1%), Londres (-0,3%), Milão (-0,4%) e Paris (-0,2%), enquanto Frankfurt contrariou a tendência (+ 0,2%). No Velho Continente, a trajetória energética negativa (-1,4%), com queda nos preços do petróleo. Automóveis (-0,3%) e bancos (-0,7%) também estão ruins. Na frente cambial, o euro caiu ligeiramente em relação ao dólar em 1,1930.



Na Piazza Avary, as vendas são feitas a bancos Banca Mediolanum (-1,7%), Bper (-1,6%), Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1%) e Intesa (-0,9%)). Ferragamo (-1,7%), mencionou o dia em que Marco Gobetti foi nomeado CEO. Na ascensão da Ferrari (+ 1%), Terna (+ 0,8%), Amplifon (+ 0,6%). (lidar com).