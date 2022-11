Circo de plástico ou emoções saudáveis? A Copa do Mundo nos espera

Quando o rótulo foi anunciado, muitos sorriram. Pensando em jogar a Copa do Mundo Em um pedaço de terra arenoso desprovido de raízes esféricas, parecia um bando colossal. Se somarmos ao contexto os milhares de mortos para erigir catedrais no deserto (mas o que vão fazer com elas depois disso?), todo o punhado de direitos básicos pisoteados, a tagarelice esportiva, a interrupção da temporada que cheira a nadando no mar logo após se empanturrar com a primeira lasanha, a foto ganha cores Frustrantes. No entanto, parecia tão distante que era inimaginável. Em vez disso, ele está aqui, está batendo na porta. Muito difícil, mas vamos tentar falar (também) de futebol.

massacre de trabalhadores

De acordo com a investigação anterior Vigia Mais de 6.500 trabalhadores morreram nos estaleiros do país. A FIFA e as autoridades do país negam categoricamente esse número. Eles vieram de lugares vizinhos muito pobres, como Sri Lanka, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Trabalhadores não qualificados enviados para o abate: mais fácil de desaparecer na justiça decadente.

Violação dos direitos da comunidade LGBT

O embaixador da Copa do Mundo, Khalid Salman, afirmou sem parafrasear que homossexuaisEle sofre de fraqueza mental“. No Qatar, os direitos Pessoas LGBTQ+ Eles são empilhados e jogados na lata de lixo mais próxima. Ser gay é crime, ponto. O guarda-redes Manuel Neuer vai usar uma cara de arco-íris no braço onde se lê ‘um amor“. Muitos outros jogadores também farão isso. Eles serão multados a cada jogo. Talvez isso seja o suficiente para fechar tudo e ir para casa.

Este discurso único de Infantino

Quando o remendo é pior que o buraco. O discurso proferido naquele dia por Gianni Infantino é de Prêmio Nobel de Retórica. Os ocidentais não podiam falar porque são todos – indiscriminadamente – exploradores hipócritas. Hoje ele se sente como eu (num país que te prende por isso), um imigrante (como os milhares de trabalhadores mortos pelo cansaço) e um deficiente (mas ele não disse que era capaz?). Ainda pior objetivamente foi difícil. Escolher apenas o Catar é o pior.

A grande carnificina dos perdidos

Há outro drama tocando ao fundo. Se uma pessoa tivesse direitos que poderiam ser contados nos dedos de meia mão, sem falar nos animais. Algumas das associações mais acreditadas condenam esta Autêntico abate de eletrólitosEles teriam matado milhares deles para não poluir a decência pública. Quem se importa de qualquer maneira: é a economia, a beleza.

água pobre

Um oásis no deserto bombeando gás natural em um fluxo constante pode fazer praticamente qualquer coisa (desde que dure). Assim, mesmo o solo mais seco é pulverizado com um jato contínuo. é esperado que Serão necessários mais de 10 mil litros de água para cada jogo da Copa do Mundo: Nada mal para uma parte do mundo que sempre lutou contra a seca.

fã cosplayer

Nem a Lucca Comics pensou nisso ainda. Talvez o façam na próxima edição: no Catar eles enlouquecem fãs de cosplayers. Então você pode encontrar centenas de paquistaneses jurando lealdade à Alemanha, ou bandos de cingaleses em três camisas de leões. E assim, com todas as seleções nacionais. Isso vai fazer você rir se não te fizer chorar.

circo plastico

Eles nasceram em 70 km de terra 6 estádios novos e 2 reformados. Então surgiram novas estradas, hotéis brilhantes e um aeroporto Mesmo uma cidade artificialLucille. Também há vilas para massas riscadas de areia: quase todos os contêineres de canteiro de obras.

Sem a bola de ouro

Também temos que falar de futebol, até porque a informação continua. Ontem a França emitiu um comunicado sério. As pessoas pararam de jantar e foram para a cama, engolindo em seco. Karim Benzema Ele foi acusado de um problema muscular e foi para casa. Sem a Bola de Ouro, as chances de sucesso final da linha de passe, já reduzida pela Cabala, caem verticalmente.

Sem Itália

E então, sem nós, ainda estamos nos perguntando Como ganhar um europeu e depois ser expulso da Macedônia. É preciso talento, deve ser aceito. Não é a primeira vez que isso acontece, mas esperamos sinceramente que seja a última. É claro que a fórmula precisa ser reconsiderada: o plasma em marcha lenta para verificar times que podem estar lutando na série C, não nós, parece realmente bobo.

cujas raízes para

Afinal, ganhar a Copa do Mundo é um pouco como se formar no futebol da Sorbonne. Se realmente temos que assistir, temos que procurar alguém que se pareça conosco. Por exemplo, os argentinos: Nos sentimos como primos e eles merecem alegria após as greves passadas. Veja também PortugalRonaldo quer tudo de volta e tem uma equipa tecnicamente arrogante à sua volta. Brasil Sempre forte, mas mais um cruzamento individual do que uma equipe. Depois, há os alemães e franceses de sempre: aqueles que amamos como bacon no café da manhã. Ou estranhos, como Senegal ou o Sérvia. Escolha um e tente carregá-lo até o fim. Vai ser como uma história de outono gelado, mas ainda é melhor do que se masturbar.