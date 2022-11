Caixa de câmbio manual, a partir de 2023 não estará presente nestes carros

Grande mudança para o futuro. Aqui está uma notícia vazada que os entusiastas de carros não vão gostar.

Liderança. Um termo amplo hoje e no passado nascido da união das palavras autòs e mobilis; Juntos eles fazem sentido veículo autônomo. Não realmente quando você pensa sobre isso, considerando que algum tempo deve passar antes que o carro possa ir sozinho. E esta é justamente a essência de todo o setor automotivo: a inovação. Todos os anos podemos ver muitas inovações diferentes.

Eles podem não agradar a todos, mas com certeza sabem como introduzir novos produtos no mercado de quatro rodas. E por falar nisso, uma grande empresa resolveu forçar uma mudança que podemos de certa forma definir como histórica sem medo de ofender ninguém. Vamos falar sobre transmissão manualquais os entusiastas de automóveis estão mais interessados. Bem, este componente definitivamente não é de vanguarda em perigo de desaparecer. Entre muitas marcas, a Volkswagen também caminha nessa direção.

Transmissão manual ou automática: diferenças

É sempre difícil responder a essas perguntas. Afinal, transmissão automática e transmissão manual são pólos opostos em termos de conceito técnico e uso. No entanto, a evolução dos motores exige que pensemos nisso. No que diz respeito à máquina automática, as vantagens são principalmente um aumento no conforto de condução, especialmente se viajarmos em locais populosos. Entre as desvantagens está o preço de compra, para dizer o mínimo, alto em comparação com a caixa manual clássica. Mas mesmo reparos e manutenção não são brincadeira.

Apesar de ainda ser o meio de transporte mais utilizado, e aquele que necessita de apoio humano, apresenta vários aspectos positivos. Enquanto isso, é fácil de usar; Não afeta o preço de compra do carro, não requer manutenção constante e, em qualquer caso, torna a condução muito agradável. Sem esquecer que dá ao motorista a sensação de controle total do veículo.

No entanto, o consumo é maior e a condução na cidade não é de forma alguma ideal. Resumindo, o guia é bom se você se preocupa em economizar na hora de comprar ou alugar um carro. E o mais importante – dirigir para fora da cidade. O contrário é automático. Se a preferência de condução é a deslocação nos centros urbanos, é precisamente nesta nova componente que se deve contar.

Caixa de velocidades automática – a Volkswagen decidiu o que fazer

Abandonando a amada transmissão manual. Um verdadeiro pesadelo para um entusiasta de carros. No entanto, tornou-se cada vez mais popular entre as marcas globais de automóveis, começando com a Mercedes e a BMW, de modo que agora também estamos chegando lá. volkswagen. o último Eu decidi parar a produção da transmissão manual de seus carros Em março de 2023. Não tema muito, porque parece ser sobre a China. Aparentemente, tudo está escrito em uma carta enviada aos funcionários da SAIC Volkswagen em Xangai.

Não há muita diferença em relação ao que foi feito até agora, já que a caixa manual na respectiva fábrica só está presente nos modelos Polo, Lavida e Santana. A decisão – ainda não confirmada – parece ter sido tomada devido a uma mudança de rumo de todo o mercado de SUVs na China, onde os carros híbridos e elétricos usam quase exclusivamente transmissões automáticas.

Então, por enquanto, os entusiastas podem dormir tranquilos. Mesmo que essa mudança pareça ser mais efetiva em todos os cantos do globo. Veremos se a Europa e os EUA logo abandonarão esse componente em quase todos os veículos de agora até um futuro próximo.