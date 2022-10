« Limite de caixa e evasão fiscal? Não há conexão”. Abaixo estão as fronteiras em outros países da UE

Não há correlação entre o limite em Dinheiro E aEvasão fiscal. O novo primeiro-ministro está convencido disso Geórgia MeloniQuem em falar de confiança Al Senado Ele confirmou a intenção de seu governo de abordar o teto de caixa. “Eu mudo aleatoriamente de um tópico para outro, mas tento dar respostas. teto de caixa. Nos últimos anos, assistimos a um debate ideológico ligando-o à questão da evasão fiscalFeliz Meloni.

“Direi claramente – acrescentou – que não há relação entre a severidade do limite monetário e a disseminação da economia subterrânea. Há países onde não há limite e a evasão é muito baixa, disse Piercarlo Padoan. Governos Ministro Renzi e Gentiloni são os governos do Partido Democrata. “Uma questão técnica, o dinheiro eletrônico não tem moeda legal, pune os mais pobres, então eu digo que vamos colocar as mãos no teto do caixa.”

Teto monetário nos países europeus

Aqui estão os limites para pagamentos em dinheiro, expressos em euros, em outros países da União Europeia, segundo dados do Centro Europeu do Consumidor.

Áustria sem fronteiras

Bélgica 3.000

Bulgária 5000

Croácia 15000

Chipre sem fronteiras

República Checa 10.000

Dinamarca 2.700.000

Estônia sem fronteiras

Finlândia sem fronteiras

França 1.000

A Alemanha não tem limites

Grécia 500

Hungria sem fronteiras

Irlanda sem fronteiras

Letônia 720.000.000

Lituânia 3.000

Luxemburgo sem fronteiras

Malta 10.000

Holanda sem fronteiras

Polônia 3.300

Portugal 3000

Romênia 2000

Eslováquia 5000

Eslovênia 5000

Espanha 1.000.000

Suécia 1.000.000