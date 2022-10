Feito na Itália para americanos

Duas caixas de macarrão de US$ 2 levaram a uma possível ação coletiva que pode custar milhões de dólares à Barilla, segundo especialistas jurídicos. Dois compradores de massas, Matthew Sinatro e Jessica Prost, processaram a empresa dizendo que estavam convencidos de que a massa era produzida na Itália. As caixas ostentam o logotipo “n. Número 1 na Itália » Os emblemas são nas cores da bandeira italiana. Mas a massa é feita em Iowa e Nova York.

Sinatro e Prost argumentam que não o teriam comprado se soubessem que não era produzido na Itália, um ativo valorizado não apenas pela produção de massas, mas também pela disponibilidade de trigo duro rico em proteínas essenciais para a produção. Produto de alta qualidade.

A juíza federal Donna Rio decidiu nesta segunda-feira que há fundamentos para prosseguir com o caso: “As acusações são suficientes para estabelecer a sustentabilidade constitucional do dano econômico”.

A Barilla está sediada nos Estados Unidos em Illinois, mas nasceu como varejista de pães e massas em Parma, Itália. As instalações em Iowa e Nova York usarão componentes de outros países além da Itália, de acordo com documentos judiciais. O escritório de advocacia da Califórnia que entrou com o processo não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários Washington Post.

Um porta-voz da Barilla afirmou na sexta-feira que as alegações eram infundadas, observando que o texto da embalagem afirma que a massa é feita nos Estados Unidos com ingredientes provenientes dos Estados Unidos e de outros lugares. “Estamos muito orgulhosos da herança italiana da marca, do know-how italiano da empresa e da qualidade de nossas massas nos Estados Unidos e em todo o mundo”.

De acordo com alguns professores de direito especialistas em propaganda enganosa, muitos consumidores modernos acreditam que estão sendo enganados ou manipulados por empresas. De acordo com Rebecca Touchent, professora da Harvard Law School, um consumidor que paga um prêmio pelo que considera um produto especial, como o chocolate suíço, é essencialmente enganado.

Ações publicitárias enganosas contra empresas que vendem produtos alimentícios são cada vez mais comuns, diz Touchnt, porque essa é uma das poucas áreas da sociedade que ainda não está consagrada em cláusulas legais ou contratos em que os consumidores renunciam ao seu direito de processar. Assim, de acordo com a Tushnet, qualquer frustração reprimida com a manipulação corporativa acaba no corredor do supermercado.

Compreensivelmente, diz Tushnet, algumas pessoas acham essas reclamações ridículas: você não pode esperar comprar algo produzido a 6.000 milhas de distância por US $ 2. “Parte disso é sobre o bom senso”, diz ele.

Mas como medir o bom senso quando há milhões de dólares em jogo?

De acordo com a Tushnet, nos últimos cinco anos, houve um aumento no número de queixosos e réus solicitando pesquisas sobre questões de publicidade enganosa para testar a percepção comum dos anúncios.

Megan Bannigan, sócia do escritório de advocacia Debevoise & Plimpton, que defende processos de propriedade intelectual, diz que as pesquisas se tornaram uma ferramenta útil em casos de publicidade enganosa. Quando ele começou a operar há quinze anos, diz Bannigan, seu estúdio foi montado em um shopping na esperança de atrair 400 pessoas para uma sala para fazer perguntas sobre o que eles imaginavam que um determinado produto tinha vindo e quais suas reações. nós estamos. Quando você sabe que o local de origem é diferente.

Ele explica que agora é muito mais barato e eficiente fazer pesquisas online, que ainda custam entre US$ 20.000 e US$ 100.000. E isso é apenas uma fração do gasto total, que em casos semelhantes pode chegar a milhões de dólares. Bannigan acha razoável que um ou ambos os lados do caso Barilla conduzam pesquisas de opinião em apoio ao que parece ser um caso legal legítimo: “Não parece ser uma farsa”.

A história da lei de publicidade enganosa começa no século 19, diz Gregory Kallas, professor de direito da Universidade de Georgetown. não surpreende.” Klass lembra o conhecido exemplo de naming rights, associado ao espumante da região de Champagne, na França.

– Leia também: Por que a Itália e a Croácia estão discutindo sobre prosecco

Para as massas produzidas em Iowa e Nova York, segundo Claes, é preciso primeiro estabelecer a importância de os consumidores acreditarem que a embalagem pode ser enganosa. Alexandra J. Roberts, professora de direito da Northeastern University em Boston, diz que alguns consumidores de suco de laranja natural na Flórida ficaram confusos porque a empresa agora também usa laranjas mexicanas.

A cooperativa agrícola com sede na Flórida é valorizada por sua qualidade e autenticidade, e os consumidores concordam, diz Roberts, em pagar mais pelo que o nome diz na embalagem: Florida Natural.

A primeira entrada na página de perguntas frequentes da Flórida Natural explica por que a empresa não usa exclusivamente laranjas da Flórida: “A safra de laranja da Flórida não pode mais atender à demanda do consumidor, então adicionamos apenas o melhor suco de laranja. Valência é mexicana. Isso nos permite continuamos a saciar nossa sede, consumidores crescentes, mantendo o sabor que eles tanto amam em nossos sucos.”

Embora seja em Seção de perguntas frequentes Um porta-voz da empresa observou que não há menção no site da Barilla de onde a massa é produzida Outra página do site O que explica por que nem todas as massas são feitas na Itália.

© 2022 The Washington Post

Assine o Washington Post

(Traduzido por Sarah Reggiani)