Mercados de ações positivos, de Guindos empurra o euro. Encontro Saipem na Praça Avary

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Aumento de conteúdo para Menus principais europeus Com atenção aos relatórios trimestrais das principais empresas cotadas, mas também ao tema da inflação e aos movimentos do Banco Central Europeu após as palavras Cum De Jindos O que antecipa o fim das compras no mercado em julho e depois o início da pressão de preços. Disparado para euro , que pára em US$ 1,09. Paris (CAC 40), na esteira do confronto televisionado entre os candidatos do Eliseu Macron e Le Pen, é o melhor, enquanto Londres ficou atrás de Anglo American e Antofagasta após indicadores no primeiro trimestre. Em milão FTSE MIB Está perto do par, mas se destaca Saipem Depois de um quarto.

Ainda há grande interesse no desenvolvimento do conflito na Ucrânia: o presidente chinês Xi Jinping reiterou a posição da China sobre sanções unilaterais, enquanto os países ocidentais colocaram mais restrições à Rússia, incluindo sanções ao petróleo de Moscou. Enquanto isso, no terreno, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que os russos haviam tomado Mariupol. lá Bolsa de Valores de Moscou Perde meio ponto percentual tanto no índice Moex quanto no índice RTS denominado em dólar

Saipem pool após contas, duplo Milan

Avary’s Pizza ainda está no retorno, apesar do rali Saipem Graças a uma diminuição nas perdas trimestrais (-98 milhões de -120 milhões) e um aumento de 20% na receita. Especialmente empresas de utilidade pública e energia terna E A2a .

Revisão do Euro 1.09 após de Guindos

No mercado cambial, um ligeiro abrandamento do dólar nas duas últimas sessões elevou a taxa de câmbio face ao euro para 1,09: a moeda única é suportada pelos indicadores de Guindos sobre a política monetária do instituto. À noite, os discursos de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, são esperados no comitê do FMI.

Compras de gás e petróleo

No mercado de energia, eu preços do petróleo Ele subiu mais de 1 ponto percentual em Londres ($ 108,52 por barril no vencimento de junho do petróleo Brent) e em Nova York ($ 103,74 por barril no vencimento em junho do petróleo West Texas Intermediate), enquanto o embargo de petróleo russo está em vigor hoje em Discussões entre líderes europeus. O gás natural na Europa registra + 0,8% a um preço de 95 euros por megawatt-hora.