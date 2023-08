Milan, uma placa de academia que deixa os clientes sem palavras

O banner que apareceu na parede do ginásio de Milão deixou todos os clientes sem palavras: a mensagem é muito clara.

Para tonificar o corpo, eliminar quilos extras e tonificar os músculos, a atividade esportiva é sem dúvida um privilégio. Além de práticas como corrida, ciclismo e esportes coletivos Também é muito importante Vá para a academiaPoderá usufruir de uma gama completa de equipamentos que lhe permitem voltar à forma e obter resultados muito satisfatórios em apenas alguns meses. um periodo Pandemia do covid-19 Inevitavelmente também cortou as pernas do setor, com as academias forçadas a fechar para cumprir as regras de contenção do vírus.

A placa que apareceu nesta academia estava toda na internet

Felizmente, em 2022, os números das academias começam a subir novamente. Após quedas acentuadas em 2020 e 2021Precisamente devido à Covid-19 e às consequências da pandemia, no ano passado o setor parecia estar finalmente a recuperar.

Quais regiões italianas as pessoas mais visitam? De acordo com um estudo realizado em 2019, a Lombardia é a primeira região neste ranking específico.

Na verdade, naquele ano 19% dos residentes da Lombard confirmaram que frequentam uma academia. A esperança é que em breve possamos atingir e possivelmente até ultrapassar este número.

Como mencionado, as pessoas vão à academia principalmente por motivos estéticos, ou melhor, para modelar o corpo. No entanto, muitos também vão à academia Boa saúde Ou para se livrar do estresse acumulado durante o dia.

Mesmo na academia, você precisa se comportar corretamente, principalmente aprender a usar as ferramentas com a devida atenção. Infelizmente ainda hoje Ele deixa muitos pesos espalhados Depois de usá-los: comportamento nada apreciativo.

Não há nada mais irritante do que ter que ver que não há peso quando você está pronto para realizar um determinado exercício. Na verdade, poucas pessoas colocam pesos, halteres e halteres de volta em seus lugares depois de usá-los.

Se a academia for pequena, os equipamentos podem ser encontrados facilmente, mas se for uma academia muito grande Você corre o risco de perder muito tempo Só para ganhar peso novamente.

A mensagem dos dirigentes deste ginásio é muito clara

Os gerentes de academia não entendem nada Essa atitude muito superficial e rude É por isso que eles acionam lembretes com tanta frequência para fazer com que os usuários entendam a importância de colocar tudo de volta no lugar.

A página popular do Instagram, Milano Segreta, queria postar o banner pendurado em uma academia milanesa, a Virgin Active. Embora lembretes sejam postados em muitas academias Para lembrar os clientes de devolver os pesosque apareceu neste ginásio rapidamente se tornou viral.

“Por favor, devolva os pesos depois de usá-los”, ele lê Entrar na academia de Milão – Quando encontrarmos os objetos mágicos que se encaixam, avisaremos você“.

Mensagem muito engraçada, mas também muito clara: coloque os pesos de volta Uma forma de respeito em relação a outros clientes e aos próprios gerentes.