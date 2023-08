AGENSIR JMJ 2027 em Seul. Padre Bordeaux (missionário): “Uma grande oportunidade para se sentir parte da Igreja universal”

Entrevista conduzida por Gianni Borsa (procuradores)

Padre Vincenzo Bordeaux trabalha como missionário na Coreia do Sul desde 1990. Nos arredores de Seul, ele empreendeu uma série de iniciativas para ajudar os pobres e sem-teto, à margem de uma sociedade de alta tecnologia voltada para o sucesso econômico. É por isso que ele está tão animado para realizar a JMJ no país asiático em 2027

“Grande alegria, um presente dado pelo Papa Francisco à Igreja da Coreia.” pai Vincenzo Bordéus Ele está entusiasmado com a JMJ coreana em 2027, que o próprio Bergoglio anunciou em Lisboa no final da Jornada Mundial da Juventude realizada em Portugal. O missionário natural de Bianzano (Viterbo) desenvolve seu ministério no país asiático há 33 anos e criou a “Casa di Anna”, um lugar acolhedor para pobres, sem-teto, idosos sozinhos e marginalizados nos subúrbios . enchente. Ele está envolvido no cuidado pastoral e acompanha muitos jovens que são especialmente apreciados. Entre suas iniciativas de apoio às atividades caritativas, escreveu o livro “Chef per amore” (Edizioni Cvs), que está exposto hoje em Roma, às 16h, na Embaixada da República da Coreia junto à Santa Sé. No volume, ele conta a história junto com este, incluindo a aventura da cantina que fornece 500 refeições por dia para quem não tem o que comer.

