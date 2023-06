Uma boa estreia para a seleção italiana no Goldencat 2023

Estreando com a vitória Azzurri de Alessandro Bertolucci no GoldenCat 2023. Bertolucci escolheu o quinteto aprovado de Zampoli, Ipinazar, Gavioli, Cocco e Malagoli. Mas foram os franceses que começaram de forma mais agressiva no primeiro jogo, aproximando-se do primeiro golo logo nos primeiros 10 minutos com ritmo acelerado de Bruno e Carlo Di Benedetto e remates certeiros de Geflot, por vezes com faltas dos italianos. No entanto, Zampoli é muito atencioso e mantém sua jaula intacta. A falta a meio da via foi castigada por Bruno Di Benedetto (além dos azuis para protestos) com um remate direto que falha o capitão Julio Cocu, com um remate de meia altura que não permite a fuga do guarda-redes francês. Cruzamentos de Cinqueni e Bruno Di Benedetto não mudaram o placar no primeiro tempo. Riccardo Gnata foi distribuído entre os postes no segundo tempo. A primeira parte da partida foi bastante pressionada pela Azzurra, pois o décimo erro foi cometido já aos dez minutos do segundo tempo. Na economia de uma partida equilibrada, em que os goleiros tiveram a maior parte, o chute direto de Carlo Di Benedetto, defendido por Gnata, é de enorme valor. No início do segundo tempo, no entanto, a Itália se mostrou mais organizada defensivamente e muitas vezes conseguiu enervar a retaguarda transalpina, mudando o ritmo que lutou por pouco nos primeiros 15 minutos. Andrea Malagoli conseguiu roubar a bola aos 13 minutos e no contra-ataque bateu Chamberlain com uma pomba sob o travessão. O primeiro erro defensivo da Azzurra no segundo tempo: Da Costa teve espaço para finalizar e ultrapassou Gnata aos 9 minutos, mas seria a última chance real do adversário, ainda que a Itália tenha permanecido com 14 faltas nos últimos sete minutos. São duas oportunidades de ouro inexploradas, por Gavioli e Malagoli frente a frente, aproveitando as frequências das linhas alpinas. O placar não vai mais mudar (1-2), enquanto Portugal venceu o segundo jogo, por 9-3, sobre a Catalunha. Amanhã às 13h00 o jogo com a Catalunha e às 18h00 o jogo com Portugal, que são assim favoritos à vitória final.

França-Itália = 1-2 (0-1, 1-1)

França: Chambell, Di Benedetto B, Da Costa, Savreux L, Di Benedetto C (C) – Herman, Gefflot, Barengo, Audelin – Rebanhos Savreux F

Itália: Zampoli, Ipinazar, Malagoli, Gavioli, Cocco – Compagno, Faccin, Cinquini, Antonioni, Gnata – Todos.

Marcatroi: 1: 16’42” Cocco (tir.dir) (ITA) – 2t: 13’09” Malagoli (ITA), 15’50” Da Costa (FRA)

Árbitro: Gonzalez (Espanha) e Gurina (Espanha).

Classificação: Portugal e Itália 3 pontos, Catalunha e França 0 pontos.

seleção masculina italiana

Morgan Antonioni (Wasken Lodi amadores), Nicola Barbieri (Wasken Lodi amadores), Ilia Cinquin (HC Forte dei Marmi), Giulio Cocco (GS Hockey Trissino), Francesco Compagno (Reus Deportiu), Alessandro Faccin (Wasken Lodi amadores), Davide Gavioli (GS Hockey Trissino), Riccardo Gnata (HC Forte dei Marmi), Francisco Ipinazar (GS Hockey Trissino), Andrea Malagoli (GS Hockey Trissino), Andrea Malagoli (GS Hockey Trissino), Bruno Sgaria (HC Valdagno), Stefano Zampoli (GS Hóquei Trissino

Treinador: Alessandro Bertolucci – Treinador adjunto: Mirko De Gironi

Treinador de goleiros: Leonardo Barozzi – Treinador esportivo: Andrea Bemi – Fisioterapeuta: Angelo Dinatale – Mecânico: Giovanni Labianca – Giuseppe Monarito

Eventos nacionais italianos masculinos

GOLDENCAT 2023 – 30 de junho a 2 de julho – Sant Hippolyte de Voltreja (Espanha)

Sexta-feira, 30 de junho de 2023 – 18h15 – França x Itália = 1-2

Sábado, 1 de julho de 2023 – 13h00 – Catalunha x Itália

Sábado, 1 de julho de 2023 – 18:00 – Portugal x Itália

Domingo, 2 de julho de 2023 – 10h45 – quarto e último lugar – 13h – primeiro e segundo lugar

7 a 14 de julho – Treinamento em Recoaro Terme (VI)

Campeonato Europeu Masculino 2023 – 17 a 22 de julho – Sant Sadrí Danuya (Espanha)

Fase de qualificação – Grupo A

Segunda-feira, 17 de julho de 2023 – 18h30 – Portugal x Itália

Terça-feira, 18 de julho de 2023 – 21h00 – Itália x França

Quarta-feira, 19 de julho de 2023 – 21h00 – Itália x Espanha

Quinta-feira, 20 de julho de 2023 – Quartas de final

Sexta-feira, 21 de julho de 2023 – Semifinais

Sábado, 22 de julho de 2023 – Finais