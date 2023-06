Alerta de transferência bancária entre parentes e amigos: Basta errar e você acaba em apuros

Muitas vezes, acredita-se que a transferência de dinheiro para amigos e parentes por meio de transferência eletrônica é isenta de riscos. De fato, mesmo neste caso, existe o risco de controles: veja como fazê-lo “com segurança”

Quando você decide transferir dinheiro para outra pessoa Por transferência bancária É bom estar ciente de que, em alguns casos, exames e avaliações podem ser realizados para determinar Cexatidão da operação. Nesse caso, enviar dinheiro para um amigo ou parente por transferência bancária não é um procedimento leve justamente porque o cheque fiscal pode ser Iniciado por impostos.

Isso pode ser esperado no caso da compra de uma determinada quantidade de bens ou serviços, embora nem todos imaginem que isso também possa acontecer no caso de empréstimos financeiros a um familiar ou conhecido. Portanto, há detalhes que devem ser levados em consideração, em todas as transferências, para evitar riscos apurações fiscais.

Transferir dinheiro por transferência bancária, como evitar riscos de tributação

estrada transferência de dinheiro Tanto para amigos ou parentes para quitar dívidas antigas, como para fazer um empréstimo ou doar certa quantia em dinheiro, é usado especialmente por quem possui uma conta corrente que não inclui comissões na transferência. hoje então com aplicações de homebanking, Este tipo de operação é realmente simples e pode ser feito em nenhum momento. Mas, especialmente no caso de movimentações financeiras frequentes ou transferências de valores bastante elevados, não se pode descartar a possibilidade de uma auditoria fiscal para verificar se não se trata de pagamentos ilegais.

É por isso que é a vez dele motivo da conversão, Uma pessoa que muitas vezes não é descuidada. Deve ser indicado neste campo o motivo da transferência de fundos de uma conta para outra. Se, por exemplo, for um presente de Natal de um avô para seu neto, o motivo da referência pode ser “presente” ou pode ser escrito “graduação” ou “casamento” de acordo com ocasiões específicas. Todas estas razões implicam que se trata de um pagamento gratuito, válido desde que correspondam à verdade.

O que evitar e como lidar com empréstimos

Em vez disso, é uma boa ideia evitar escrever em causalidade Agradecimentos específicos A transferência pode ser interpretada como pagamento pela execução do trabalho. Com o risco de congelamento temporário da conta corrente em troca do vínculo fiscal. O segredo é uma entrada razão óbvia E transparente, isso vai reduzir muito o risco: assim definir o grau de parentesco (presente para meu sobrinho) com certeza vai ajudar.

Alternativamente, no caso de um empréstimo a um amigo Ou para um conhecido, já que o método, embora admissível e legal, expõe a riscos, a sugestão é escrever o motivo do pagamento “empréstimo sem juros” ou uma conversão que, ao ser devolvida, não incluirá juros. No caso de grandes quantias, é aconselhável certificar o valor com uma caução especial assinada e com a data anexada.