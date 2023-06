EUA e Alemanha elevam yield de BTP de 10 anos acima de 4%

A queda nos rendimentos dos títulos do governo italiano parece ter parado por enquanto.



ontem , 10 anos BTP recuperou para 4,07%. Nas sessões anteriores, situou-se em torno de 3,95%. O spread também está crescendo, que agora está perto de 170 pontos base de 160 pontos base. Não foi apenas a retórica do Banco Central Europeu (BCE) incentivando as vendas de títulos. A governadora Christine Lagarde deixou claro em Sintra, Portugal, onde acontecia o simpósio anual do Banco Central, que o trabalho de Frankfurt contra a inflação está longe de terminar e anunciou com certeza aaumento de taxa Também de interesse para o mês de julho. As declarações que irritaram o governo italiano, ao atacar os dois vice-primeiros-ministros, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e a primeira-ministra francesa, Giorgia Meloni.

No entanto, foram os dados dos EUA e da Alemanha ontem que impulsionaram os retornos na zona-euro.

EU’inflação alemã Em junho passou de 6,1% para 6,4%. Mesmo o número “núcleo”, excluindo energia e alimentos, acelerou de 5,4% para 5,8%. A direção está errada. Em vez de deflação, o crescimento dos preços ao consumidor está acelerando na maior economia da Europa.

Embora a inflação na Espanha tenha caído abaixo da meta de 2% e na Itália para uma mínima de 14 meses de 6,4%, o número alemão terá um impacto negativo na percepção de risco em Frankfurt. Isso também encorajará os falcões a exigirem uma alta nas taxas depois de julho. À medida que a política monetária restritiva aumenta riscos soberanos Recebido pela dívida pública italiana, o BTP de 10 anos só pode aumentar o rendimento com outros vencimentos ao longo da curva.



BTPs de 10 anos estão acima de 4% e PIB dos EUA é melhor que o esperado

Enquanto isso, nos Estados Unidos, os dados finais sobre O aumento do produto interno No primeiro trimestre: +2% yoy, acima das expectativas e também em comparação com as duas leituras anteriores de +1,1% e +1,3%, respectivamente. Esta é, sem dúvida, uma notícia positiva para a economia dos EUA. A questão é que isso vai encorajar o Federal Reserve a continuar aumentando as taxas de juros para reduzir a inflação. Não surpreendentemente, a nota do Tesouro de 10 anos também retornou acima de 3,80%, o nível mais alto em quase três meses. O risco de uma recessão nos EUA está diminuindo, portanto, o governador Jerome Powell tem um bom jogo para apertar ainda mais as condições monetárias.

O sentimento geral é que combater a inflação Vai durar mais do que o esperado até algumas semanas atrás. A combinação da resiliência das principais economias com a persistência da inflação contribui para o aumento das taxas de juros. Por outro lado, a zona do euro já está em recessão e a Alemanha também. Em breve será a vez da França. Para a Itália, espera-se uma economia mais fraca no segundo trimestre, mas o sinal ainda será positivo. O BTP de 10 anos ainda pode ficar um pouco acima de 4%.

