A Internet é perigosa para as crianças? Como mantê-los seguros graças ao controle parental: conselhos de especialistas

A Internet pode ser perigosa para as crianças, mas é possível protegê-las graças ao controle dos pais. Aconselhamento é um especialista no comércio: Aqui está o que ela disse.

Muitos pais têm medo do uso prolongado de fios com vários dispositivos digitais. De forma tecnológica, de fato, os pequenos entram em contato com a web desde muito cedo. Porém, felizmente, existem ferramentas que conseguem afastar as crianças e entender o que elas estão fazendo.

o Controle dos pais É uma excelente função que todos os pais podem aproveitar ao máximo em todos os dispositivos que seus filhos usam, tanto em smartphones quanto em tablets. desta maneira Gestão de aplicações e telemóveis os pequenos. Um dos principais problemas é que, embora existam, nem todos os pais sabem como usá-los.

Deve-se ressaltar que este trabalho não é suficiente para proteger os filhos, é necessário também um bom trabalho educação digital que deve ser transmitida tanto pela mãe como pelo pai, mas também pela escola. Mas vamos nos familiarizar com todos os detalhes do controle dos pais e entender como usar essa função.

Controlo parental para proteger os seus filhos: veja como proteger os mais pequenos

Em termos mais técnicos, podemos dizer que o controle parental é um tipo de controle parental Filtro parental que permite aos pais selecionar páginas na Internet Com base em critérios muito específicos. É um serviço que protege os mais pequenos e ao mesmo tempo tranquiliza as mães e os pais.

Para explicar em detalhes a função do filtro parental, a revista contatou um especialista focarque explicava que com a função várias coisas poderiam ser feitas como:

Acompanhe o clima De usar um smartphone, para entender quanto tempo as crianças têm.

De usar um smartphone, para entender quanto tempo as crianças têm. ver média Uso diário de celular.

Uso diário de celular. Configurar pausas de usar o telefone.

de usar o telefone. Restringir aplicativos e conexões -Definir aplicativos permitidos, conteúdo e restrições de privacidade.

-Definir aplicativos permitidos, conteúdo e restrições de privacidade. Limitar compras e jogos Você pode fazer isso com o seu celular.

Você pode fazer isso com o seu celular. Limite o uso das redes sociais com um smartphone.

Dessa forma, você pode pausar a vida digital do seu filho e evitar que ele seja comprometido na web. obrigado peloAplicativo Google Family LinkControle parental totalmente gratuito, sim restringir navegação na internet, Colocar filtros em sua pesquisa online ou colocar blocos de palavras-chave.