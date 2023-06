Até os juros sobem

A governadora do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou que Frankfurt não recuará, mas intensificará a luta contra a inflação. É por isso que o processo de aumento das taxas de juros sobre o custo do dinheiro continuará.

“Nosso trabalho ainda não acabouLagarde disse em 27 de junho em fóruns de a.C.E. em Sintra Portugal. “Continuaremos a aumentar as taxas de juros em julhoou.”O impacto geral dos aumentos de preços planejados a partir de julho de 2022, igual a 400 pontos base, não foi totalmente percebido.” ele adicionou.

Tajani desafia Lagarde

“É improvável que seja em um futuro próximo Banco Central Declarar com absoluta certeza que atingiu o nível máximo de taxas de juros. Também porque ele insistiu Lagarde“,”nossas decisões Política monetária Eles devem ser determinados de tempos em tempos em cada reunião e continuar a basear-se nos dados“.

nas mesmas horas que Christine Lagarde O anúncio de novos aumentos de juros também chegou em julho, de Roma eles começaram amargamente controvérsia. “Eu não acho que está indo em uma direção crescimento continuaraumentar as taxas de juros. sobre tudo eu não participo o Anúncios antecipados Como eu fiz hoje Lagardedisse o vice-primeiro-ministro Anthony Tajani. “Nós sofremos de uminflação econômica diferente de Estados Unidos da América: Causou o custo das matérias-primas por causa da guerra. Hoje, o custo crescente do dinheiro significa colocar as empresas em dificuldades. Comigo Táxi muito alto você arrisca b recessão“. Tagani Falar em uma conferência Esconder (Federação Geral dos Sindicatos Independentes).

Lagarde:A inflação vai continuar por muito tempo“

Christine Lagarde Ele afirmou ainda que “EU’inflação econômica na área do euro muito alto E permanecerá assim por muito tempo. Mas isso muda natureza de desafio quem posa. “”o Taxa de inflação diminui comAlívio de choque que eles tinham no começo empurrado para cima e com Transição gradual de nós intervenções para Política monetário para a economia. No entanto, os efeitos desses traumas ainda estão se revelando Queda mais lenta da inflação e o processo de inflação mais persistenteconfirmado.

“Tal insistência – notou Lagarde – Atribuído a reprodução afiliadoinflação econômica No’Economia em várias etapas. porque diferente funcionários barato eles tentam Mover Eles custam um ao outro. embora expectativas afiliado especialistas de a.C.E. Esperando isso há algum tempo, revisamos nossa avaliação com base nos novos dados“.

Caso de hipoteca

Tudo isso tem ramificações em diferentes aspectos daEconomia, incluindo o custo das hipotecas para os cidadãos europeus. Na Itália, por cerca de um ano, foi taxa de juro de hipotecas em Banco eu embarquei em um caminho ascensão do Muito forte. Um aumento indesejável para os cidadãos que se debatem com a compra de bens, sobretudo casas trazidas Taxas mensais De empréstimos contraídos com instituições bancárias para crescer por elas mais de 60%em alguns casos.

A inflação afeta mais os pobres

A razão é que Banco Central Europeu Há muito que optou por elevar o nível das taxas de juros – e, portanto, o custo do dinheiro, como dizem, para quem tem que “comprá-lo” por empréstimo – como não fazia há mais de 10 anos. Em particular, desde antes da crise econômica de 2007-2008. esse Guindaste Na política econômica e financeira, é necessário limitar a inflação, ou melhor, o aumento dos preços. EU’inflação econômica Reduz o poder de compra dos salários e Ele arrasa Especialmente o famílias pobres. O efeito tangível, no entanto, é sim eles levantam também taxa de juros – Então arquivo prêmios – eu Hipotecas No banco antigo e novo. como, Muitas famílias se veem tendo que pagar muito mais do que era no passado.