Como funciona e quando pagar

O primeiro prazo à chegada do voucher inválido é o regime fiscal facultativo em vigor para os arrendamentos. Vamos ver no artigo a seguir como funciona, em quais casos você pode escolher e quando precisa proceder ao pagamento do valor devido.

O primeiro se aproxima Expiração relacionado cupom secoo sistema tributário apropriado aplicável a rendimentos de rendas. Especificamente, este sistema prevêTaxa fixa de 21 ou 10% Dependendo do tipo de contrato celebrado.

Veja todos os detalhes no artigo a seguir.

Cupom Seco 2023: Aqui está o primeiro prazo

Alguns dias antes da estreia Expiração de cupom seco. por 30 de JunhoNa verdade, é necessário um adiantamento para o ano de 2023.

Quando e como pagar

EU’pagamento adiantadoRelembramos que só é devido se tiver excedido o imposto do ano anterior 51,65 euros. Se a quantidade for inferior a 257,52 euros Um cupom não seco deve ser pago em um pagamento até a data de vencimento 30 de novembro de 2023. Se a quantidade for superior a 257,52 eurosEm vez disso, você paga em duas parcelas:

O primeiro é igual 40% do valor total devido (50% para assuntos ISA e parcelas únicas) até o prazo 30 de junho de 2023 ;

do valor total devido (50% para assuntos ISA e parcelas únicas) até o prazo ; O segundo, o resto 60% Do total (50% para disciplinas ISA e taxas fixas), de acordo com 30 de novembro de 2023.

O pagamento é feito via Modelo F24.

Como funciona um cupom seco?

lá cupom seco que isso Um sistema tributário subsidiado que substitui o IRPEF Entre os quais os proprietários de imóveis para aluguel podem escolher Imposto de renda de aluguel a uma taxa fixa de 10 ou 21%em vez de calcular impostos sobre a renda total.

O imposto alternativo é calculado, especificamente, pela aplicação de umtaxa de 21% Sobre o aluguel anual determinado pelas partes. látaxa de redução para 10% Para locações com aluguel acordado relativo a casas existentes:

Nos concelhos em situação de carência habitacional (artigo 1.º, n.º 1, alíneas a) eb) do Decreto-Lei n.º 551/1988). Estes são os municípios de Bari, Bolonha, Catania, Florença, Gênova, Milão, Nápoles, Palermo, Roma, Turim, Veneza e seus municípios vizinhos;

Em municípios residenciais de alta tensão identificados pelo Centre for International Private Enterprise (CIPE).

Em geral, a taxa está em 21% aplica-se a mim Contratos de locação grátisenquanto um em 10% aplica-se a mim 3 + 2 contratos de locação com aluguel acordado estabelecidos nestes municípios. cupom seco em 10% Também pode ser aplicado a Arrendamentos estudantis fora do local e ai contratos transitórios (ou seja, aqueles inscritos por um período entre 1 e 18 meses).