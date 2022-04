no pulso | Massimo Giletti | Detalhes antes de comparar com Orsini | Como você fica no estúdio

(domingo, 24 de abril de 2022)sim ele éjuntosBandagem no domingo, 24 de abril, episódio de Non è l’Arena. Não se sabe por que o repórter da La7 recorreu a um curativo, masNão escapou aos meus telespectadores e comentaristas nas redes sociais. É claramente um arquivoDe pouca importância, da “cor”, pois a atenção estava voltada para o cara a cara com Alessandro

Gillette ela tem PresentesAssim disse o professor: “Com seus pensamentos e atitudes, ele é um herege. Ele é um”. estudarSei que ele escreveu livros muito importantes e que diz coisas divisivas e desconfortáveis ​​sobre a guerra na Ucrânia. Sou totalmente contra algumas coisas, mas justamente porque estamos em…Leia no liberoquotidiano