O carro esportivo compacto esgotou no Reino Unido em 90 minutos

Executado em 90 minutos. Os resultados das estrelas do rock da Toyota, que atenderam plenamente aos pedidos do Reino Unido para o novo GR86 no momento da partida de futebol (sem reembolso). Um sucesso emocionante que tem poucos precedentes e pode ser justificado pelo preço de compra (menos de 30 mil libras) e pelas reações que o carro suscitou através da imprensa especializada. Também há espaço para reflexão: o GR86 é um projeto simples que dispensa qualquer forma de eletricidade para fornecer conteúdo esportivo acessível. A estima que conseguiu nos Estados Unidos antes e na Europa agora mostra que ainda existe espaço para essas propostas; Eles podem ser muito limitados por numerosos pressupostos normativos que minam as possibilidades de expressão.

Prazer de condução

Os clientes do Reino Unido que encomendaram o veículo que não as unidades disponíveis foram colocados em uma lista de espera. A Toyota (apesar do resultado obtido) de fato decidiu não aumentar o número inicialmente planejado de GR86s destinados ao mercado britânico para 2022. Eles estão disponíveis em uma versão única, equipados com um motor boxer de 2,4 litros com potência de 234 cv e 250Nm. de torque máximo. O desempenho é muito bom: a aceleração de 0 a 100 km/h é percorrida em 6,3 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 226 km/h. Motor traseiro com diferencial Torsen, caixa de câmbio (padrão) é uma transmissão manual de seis velocidades e o peso bruto é inferior a 1.300 kg. Entre os equipamentos à escolha, uma caixa de velocidades automática e várias cores para personalizar a carroçaria. De momento, os preços para o mercado italiano ainda não foram anunciados, mas é provável que possamos esperar um valor próximo dos 30 mil euros. A potência do carro, bem abaixo do limite ultra-imposto, pode impressionar um grande público de clientes, que, junto com o GR86, encontrará um produto capaz de atender às expectativas de um caráter esportivo com talento.