BCE apertando as taxas de juros, impacto nas hipotecas: veja quanto os prêmios estão subindo e quanto os gastos aumentam para quem compra uma casa agora

novo passo maxi Banco Central Europeu sobre as taxas de juros Em breve, ele ouvirá falar de empréstimos para famílias e empresas. De acordo com um simulação Feito por fácil.it, Nos próximos meses parcela para Hipoteca Variável Média A partir de 126 mil euros em 25 anos O site em janeiro de 2022 pode subir 45 euros comparado ao dia. Se somados os aumentos registados desde o início do ano, quem assinou uma hipoteca variável em janeiro de 2022 veria um aumento de 104 euros por mês.

A Facile.it simulou como o prêmio mudará nos primeiros nove meses de 2022 e como aumentará no futuro, assumindo Aumentar Euribor (Número de Referência de Hipoteca Variável) em 0,75%. a média (bronzeado) a partir de janeiro e utilizado na análise é igual a 0,67%, o que equivale a um pagamento mensal de 456 euros. Se os prémios aumentaram ligeiramente na primeira parte de 2022 (de janeiro a junho o aumento foi de apenas 13€), após o primeiro aumento de taxa pelo Banco Central Europeu (+0,50% em julho), os índices hipotecários começaram a subir com mais consistência e , em setembro de 2022, o lote chegou cerca de 515 euros, Isso é cerca de 58 euros a mais do que o prêmio inicial, conforme observado pelos analistas da Facile.it. Com um novo aumento do custo dos fundos em 75 pontos base, assumindo que a Euribor cresça de forma semelhante, a taxa mutuante aumentará para cerca de 560 euros, o que representa cerca de 45 euros a mais por mês do que hoje. Assim, neste cenário, o mutuário terá de pagar um prémio Mais caro a 104 euros Do começo.

Para quem ainda não solicitou o empréstimo? de acordo com MutuiOnline.it Para um funcionário de 39 anos que se candidata a um 140 mil euros Para um imóvel no valor de 200.000, por um período de 20 anos, até ontem a melhor oferta A taxa de câmbio fixa Tinha uma alíquota de 2,89% e foi submetido a pagamento 769 euros por mês. Com um aumento de 75 pontos, o prêmio passa a ser 822 eurosportanto, um aumento de 6,9%, e custa mais 12.700 euros mais ao longo de 20 anos. A taxa flutuante aumentará proporcionalmente mais: a melhor oferta atualmente inclui um pagamento 664 euros por mêsà taxa de 1,32%, que passará a 713 se a taxa subir para 2,07%, o que implica uma despesa superior a 11.700 euros, o que equivale a 7,4%.