“Procedimentos dentro de três meses ou então teremos que fechar.”

Lamezia Terme Giovanni Sgroe saltou para as honras de mídia social – e notícias – por postar sua conta de julho de mais de € 30.000. Convidado do último episódio deste estudo aprofundado A outra TV Corriere“Em Primeiro Plano”, conduzido por Tiziana Bagnato, o empresário expressou todas as suas preocupações com um futuro incerto. Essa explosão nas mídias sociais prolongou o período de espera devido ao impacto da crise de energia nas empresas e famílias.

Tiziana molhada

Denunciei o problema depois de me ver com uma conta de mais de 31.000 euros – diz Sgrò – ou quantias impossíveis de pagar. Em novembro passado, já havíamos dado o alarme com uma manifestação organizada pelos prefeitos da região em Montebauni. Em seguida, denunciamos a ausência na importante questão política e os riscos que surgiriam sobre municípios, escolas, hospitais e famílias sobrecarregadas com os custos de energia.

Segundo o empresário agroalimentar, o sistema energético atual “tem números que não correspondem à economia das famílias e das empresas. Não podemos nos dar ao luxo de pagar as contas de 31 mil euros e as perspectivas são trágicas. Nos últimos anos temos enfrentado custos de energia de 100.000 euros, e espera-se agora 300.000 euros e isso afeta o equilíbrio da empresa. De fato, em outubro, alertamos para os sinais.”

“Famílias vão gastar 1.500 euros a mais que no ano anterior”

«O custo da energia – assegura Giovanni Segro – em média não pode ultrapassar 3-4% dos custos da empresa; Já atingimos 10% e esse percentual não pode recair sobre o consumidor final. As famílias terão de enfrentar um excedente de 500 euros nas suas contas domésticas e, além disso, terão de enfrentar aumentos nos preços de todos os produtos e serviços que comprarem, desde azeite a massas e pão. Sem falar na conta de gás que triplicou também. Estima-se que cada família gaste 1.500 euros a mais do que no ano anterior devido à crise energética. E se não houver mudança imediata na tendência, o perigo é que esse número possa dobrar.”

“Burocracia e Créditos Fiscais para Facilitar a Transformação Ambiental”

O empresário propõe oito pontos para facilitar a transição econômica, começando pela desburocratização e pelo incentivo às usinas de energia renovável para a autoprodução de energia pelas empresas. Propõe agilizar os procedimentos do NRP para a construção de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos; construção de usinas de energia renovável para comunidades locais a serem conectadas às redes públicas; Aumento dos créditos tributários corporativos em alguns setores econômicos devido ao aumento dos custos de energia; Incentivos excepcionais para reforma de equipamentos comerciais e eletrodomésticos. Mais uma vez, o Estado garante a facilitação de empréstimos bancários a empresas que investem em eficiência energética; A redução para cinco anos para o reembolso de sistemas fotovoltaicos por famílias com um bónus de 65% e por último mas não menos importante, a aplicação de um teto ao preço do gás também em Itália como já acontece em Espanha e Portugal.

“Parece haver forças conflitantes e um conflito de interesses em limitar os custos de energia em toda a Europa, como aconteceu na Península Ibérica – continua Sgrò – e me pergunto por que não agimos imediatamente. Esta crise excede em muito a dos anos setenta causada pelo custo do petróleo”.

“A única maneira é economizar”

É por isso que “o único caminho a percorrer é reduzir o consumo de energia das famílias, com menos gadgets e eletrodomésticos, desligar a tomada e fazer todos aqueles pequenos truques que permitem poupar. Portanto, crie estados de parcimônia que “matem o inimigo de fome”. Se não conseguirmos reduzir o consumo, as corporações multinacionais que vendem energia a um preço alto serão beneficiadas. Putin tem interesse em vender gás a um preço mais alto na Europa do que na Índia ou na China. A Rússia tem medo de nossa rápida transformação ambiental e é isso que a política deve fazer: mostramos a Putin que podemos ficar fortes por nós mesmos”.

“Procedimentos dentro de três meses ou então teremos que fechar.”

Por isso, entre essas oito propostas, “foquei principalmente a burocracia e o incentivo adicional de crédito tributário necessário para nós empresários. Nesse período, nos encontramos pagando contas muito altas, impostos e custos com funcionários se acumulando em dívidas. Hoje a isenção de impostos é de até 15%. Estamos lutando para aumentar para 30% e o decreto sairá em breve. Mas isso não é suficiente, pois será necessário atingir 50% do crédito tributário, ou 50% da fatura a ser deduzida dos impostos. Se nenhuma medida chegar em três meses, fecharemos primeiro, um evento que eu não havia pensado antes.”

“Se aumentarmos os preços corremos o risco de fechar de qualquer maneira”

“Tenho 35 funcionários em três lojas – explica o empresário – e fico feliz em pagar salários e impostos, mas tal evento não foi previsto nem pelos melhores gestores. Diante desses números, qualquer empreendedor desiste. Não podemos aumentar os preços ao público: a concorrência é tão alta que, se aumentarmos os preços, corremos o risco de fechar por causa da perda de clientes.”

“Teremos que aprender a conservar para que a União Europeia tome decisões drásticas”

Giovanni Sgro acredita que as medidas “devem ser urgentes porque a conta de agosto chegará mais cedo e mais salgada”.

«A política local subestimou a questão da energia cara, e tornou-se mais atenta ao futuro e não ao futuro – como continua -. No entanto, a nível nacional, todos falam um pouco sobre isso, mas na realidade, não são esperadas intervenções. O sistema rural está enfrentando um terremoto que parece não perceber, os problemas ainda estão longe, mas vamos avisá-los em novembro quando começarmos a ligar os aquecedores. Assistiremos a mudanças históricas – conclui Segro – de hábitos e formas de pensar. Por estas razões, é desejável acelerar a transição ecológica e durante um ano teremos que ir com o travão de mão, abrandar e consumir menos, até que a política tome decisões importantes a nível europeu.” ([email protected])