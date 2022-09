Caldeiras de biomassa como alternativa ao gás

Aquecimento a gás: como economizar no custo de faturamento? O aquecimento a gás é mais usado pelas famílias na Itália, mas os custos das contas estão aumentando constantemente. Por esse motivo, muitas famílias estão procurando alternativas à caldeira para economizar no custo da conta. sistemas aquecimento de pellets E a madeira é uma excelente alternativa ao gás, pois Permite economizar até 30% do custo da fatura. Além disso, esses sistemas são menos poluentes e mais sustentáveis ​​do ponto de vista ambiental.

Biomassa

Todos sabemos que os combustíveis fósseis estão se esgotando lenta mas seguramente, e a poluição resultante é uma das principais ameaças à saúde do nosso planeta. Biomassa É uma alternativa viável e sustentável aos combustíveis fósseisPor ser um recurso renovável com baixo impacto ambiental. A biomassa pode ser usada para produzir energia elétrica e térmica, e é um recurso particularmente versátil: na verdade, é um resíduo de atividades agrícolas que pode ser facilmente modificado para se adaptar às nossas necessidades. Portanto, investir em biomassa significa Investir em um futuro sustentável para o nosso planeta: Um futuro em que a energia limpa e renovável seja a norma e não mais a exceção. Alguns exemplos de biomassa são:

lenha

Resíduos de atividades agrícolas ou florestais

Resíduos da indústria alimentícia

Líquidos residuais de fazendas

algas marinhas

Como você pode ver, existem muitos materiais que podem ser usados ​​para produzir compostos químicos ou biocombustíveis, mas acima de tudo para gerar energia elétrica e térmica. Como vimos, a energia pode ser obtida pela queima de biomassa lenhosa, como madeira, em caldeiras ou usinas de cogeração. A biomassa de madeira é uma fonte de energia renovável que pode ser usado em produção de calor ou eletricidade. A biomassa de madeira também pode ser usada para produzir biocombustíveis e compostos químicos.

caldeiras de biomassa

Existem diferentes tipos de madeira, como a serragem, que é obtida a partir de resíduos industriais, ou as toras, que são formadas a partir de sobras de madeira prensada. A escolha do tipo de madeira a utilizar depende das nossas necessidades e preferências.

Escolhendo a caldeira certa

Como escolher a melhor caldeira de biomassa para suas necessidades? comercialmente disponível Vários tipos de caldeiras de biomassa, pellets, madeira ou cavacos de madeiraAdequado para atender a qualquer tipo de necessidade. As caldeiras de chama reversa ou invertida estão entre as mais populares e permitem carregar a fornalha da maneira mais otimizada, sem queimar toda a madeira de uma só vez.

Como funciona uma caldeira de biomassa

O funcionamento de uma caldeira de biomassa funciona de forma muito semelhante à de uma caldeira a gás convencional. Aquecimento e água quente são fornecidos à casa graças à combustão de biomassa. O calor da combustão do material é usado para aquecer a água dos radiadores e a que usamos na cozinha ou banheiro para lavar. Uma das vantagens deste tipo de caldeira é a disponibilidade de materiais facilmente combustíveisPor exemplo, é possível encontrar a bom preço, ou até mesmo de graça, cavacos de madeira que serão queimados na caldeira. Assim, isso implica uma redução significativa nos custos de gerenciamento de caldeiras. Além disso, as caldeiras de biomassa são projetadas para operar durante todo o ano e podem ser facilmente desligadas durante o verão, quando não há necessidade de aquecer a casa.

Quanto custa uma caldeira de biomassa

Se você está pensando em instalar uma caldeira de biomassa em sua casa ou empresa, É importante considerar ter um espaço seco para armazenar combustível. De fato, a lenha atinge seu poder calorífico máximo após pelo menos três anos de secagem. O preço exato de uma caldeira de biomassa não pode ser determinado, a estimativa final depende sempre de uma avaliação precisa do metro quadrado do ambiente a ser aquecido e da capacidade do sistema que estamos considerando.

Portanto, é difícil determinar o custo exato de uma caldeira de biomassa porque depende de vários fatores. No entanto, para dar uma pista, é possível dizer que O custo é de cerca de 4000 euros, excluindo quaisquer custos de instalação. Para tentar economizar um pouco, também é possível dar uma olhada no mercado de pulgas.