O novo Fiat 600, com o lançamento você pagará apenas metade: os pedidos viraram uma loucura | Se você não se apressar, não o encontrará novamente

O novo Fiat 600 foi lançado recentemente e uma promoção ridícula foi lançada para marcar a ocasião

Ao longo da história do automóvel, poucos modelos tiveram um impacto tão grande no imaginário colectivo e na cultura automóvel como o automóvel. Fiat 600. Lançado em 1955, este carro compacto italiano rapidamente se tornou um símbolo de praticidade, elegância e acessibilidade.

O projeto Fiat 600 nasceu da necessidade de criar um carro econômico, compacto e prático Aumento da demanda por motores No período pós-guerra. O Fiat 600 fez uso inteligente do espaço, com uma cabine relativamente grande para as dimensões exteriores.

Após o seu lançamento, o Fiat 600 foi um sucesso instantâneo e evoluiu para muitas variações ao longo dos anos, incluindo Versão conversível e esportiva Fiat 600 Multipla, uma espécie de minivan anti-letras. Além disso, o Fiat 600 serviu de base para muitos outros modelos Fiat de sucesso.

Não apenas um carro de sucesso, mas também um ícone cultural, o Fiat 600 deixou uma marca indelével na história da indústria automobilística italiana. Seu legado continua até hoje. Influenciando o design e a filosofia dos carros compactos modernos.

Novo Fiat 600

Fiat 600 um Churros de bebê Turim com preços esperados em torno 35.000 euros Para a versão elétrica, que se chama Fiat 600e. Compartilha a plataforma CMP da linha Stellantis com o Jeep Avenger e o DS 3, tem bateria de 54 kWh (50,7 efetivos), autonomia média de 400 km e aceleração de 0 a 100 km/h em 9 segundos. O carregamento é feito em corrente contínua (80% em meia hora a 100 kW) ou corrente alternada a 11 kW, e requer cerca de seis horas para carregar totalmente. A versão 1.2 a gasolina deverá ser lançada em 2024 Híbrido suave 136 cv com caixa de câmbio robótica.

Design de interiores do Fiat 600 É espaçoso Apesar do comprimento compacto. Os detalhes lembram o design do Fiat 500, com painel de instrumentos redondo, painel brilhante e luzes ambientes configuráveis. A versão La Prima oferece bancos com ajuste elétrico e massagem, painel digital de 7 polegadas e tela de infoentretenimento de 10,3 polegadas com diversas personalizações. Possui base de carregamento sem fio e tomadas USB para passageiros traseiros, mas não possui compartimentos de armazenamento nas portas traseiras. O habitáculo dianteiro oferece mais espaço para coisas, principalmente na versão elétrica do Fiat 600e, graças à falta de alavanca de câmbio.

Possui 15 litros de espaço para itens e porta-malas de 385 litros, com porta traseira elétrica viva-voz. Em termos de segurança, o Fiat 600 tem um bom desempenho Vários sistemas de assistência ao motoristaincluindo controle de cruzeiro adaptativo, direção semiautônoma nível 2, frenagem automática de emergência também ativa para pedestres e ciclistas, alarme de sonolência e sensores de ponto cego no espelho retrovisor.

Uma oferta imperdível

A Fiat foi lançada Uma iniciativa que não pode faltar Para atrair um público mais amplo e oferecer grandes benefícios. A oferta é simples, mas atraente: Anote o seu carro até Euro 3 e tenha uma oportunidade que pode alterar radicalmente o seu valor. O preço sugerido é surpreendentemente baixo: 19.950 euros. Mas há um pequeno detalhe a ter em conta: Este número só é válido para quem opta pelo financiamento. Neste caso, o adiantamento está ausente, exigindo apenas o pagamento de 275€ durante 59 meses, acrescido de uma última prestação final de 11.880,80€.

Uma oportunidade inédita para quem quer dar um upgrade no seu carro, tornando acessível a todos a aquisição de modelos mais modernos e tecnologicamente avançados. No entanto, os aspectos financeiros não devem ser negligenciados; na verdade, é necessário avaliar cuidadosamente se esta opção reflecte as necessidades e capacidades económicas de cada um.

A estratégia da Fiat visa oferecer a opção de atualização dos veículos e, ao mesmo tempo, incentivar a versatilidade Participe de financiamentos para tornar as propostas de negócios mais acessíveis. Este passo poderá ter um impacto significativo no mercado automóvel, pois atrairá um vasto leque de consumidores que procuram vantagens económicas na aquisição de automóveis novos.