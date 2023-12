Ilhas Canárias. Números recordes para o fim de semana prolongado de dezembro e feriado de Natal

O fim de semana prolongado de dezembro e o feriado de Natal são cruciais para atingir números recordes. Na agitada rotina diária, no turbilhão da família, do trabalho e de outras obrigações, é axiomático que cheguemos a Dezembro com vontade de “escapar”, de nos libertarmos, ainda que por um tempo relativamente curto, de todas essas obrigações. E a responsabilidade que cada operação do dia a dia acarreta.

Qual é melhor O destino, se não a Espanha, são as Ilhas Canárias por exemplo! Este magnífico arquipélago dispõe de tudo o que é necessário para proporcionar oportunidades de lazer e bem-estar psicológico e físico aos turistas, com a consequente essencial “recarga de energia”; Depois voltar à rotina diária, com a agradável recordação do convite às aventuras ao ar livre, às novas amizades, ao sol e ao mar, e por ocasião das férias de Natal, com um gorro de Pai Natal na bolsa entre os fatos de banho e os chinelos e um pouco de areia dourada nas dobras dos vestidos coloridos!

Sara Padrosa, Diretora Regional da SiteMinder para Espanha, dá-nos uma imagem realista, com percentagens adicionais disponíveis, de quantos turistas, perto do fim de semana prolongado de dezembro e do feriado de Natal, irão querer viajar este ano; Até que ponto essas festas podem ser uma oportunidade para relaxar, não uma escapadela romântica e muito mais. O gestor indica ainda que 47% das reservas registadas durante o mês de Novembro coincidem com clientes nacionais.

Graças à tentadora proximidade da ponte, 48,9% das reservas de hotéis nas últimas semanas foram para as férias de Natal; Com o devido mérito e confiança na economia nacional. A Espanha, em comparação com países vizinhos como Itália ou França, É aquele que encontra os melhores dados de reserva imediatamente após Portugal. Basicamente, as inscrições em hotéis em dezembro são as mais altas dos últimos cinco anos.

Foto de : La Orotava City – Tenerife