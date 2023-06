Pagamentos atrasados: Grandes empresas se financiam penalizando fornecedores menores

que Descoberta: libras grande trabalho Sim eles financiam também busque refúgio No acelerador afiliado seus fornecedoresE com pagamentos atrasados atrás o 30 dias da lei para seus fornecedoresE classificar Auto os pequenos. De acordo cominvestigação afiliadoescritório de estudos de cgiaHistoricamente sempre foi assim e fenômeno sim ele é Reenviar dentro do cronograma No o primeiro trimestre afiliado 2023: com o frenagem afiliado produto Interno Bruto o Atraso Eu sou está de volta para ele aumenta.

Hoje em Itália o O equilíbrio ocorre após 69 dias deemissão de faturamas há muitos mais comp que Aplicar pagamentos atrasados para 90 dias a partir da data de cobrança do final do mêsou seja, com pagamentos Até 120 dias Se fosse Emissão de Nota Fiscal No a primeira semana afiliado Mês. Isso é um ruim geralmente Típico Italiano que confreiEU’Ofensa para local dominante de comp Os maiores empreendedores para Dano quem são eles menor.

Não somente. EU’olhar sorrateiroporém, reside no fato de que boletos majoritariamente deliberar afiliado Saldo da fatura permitido para Cliente Para se financiar sem nenhum custo, trabalhando boletos o credores em direção a EU’insolvência.

o pagamentos atrasadosAlém de ser um método muito popular na Itália, também traz riscos pesar negativamente No ativos líquidos de Negóciosaté comprometer lá Competitividade e a lucratividadepor exemplo quando um credor tem de recorrer a financiamento externo.

E com perspectiva novo aumento afiliado Táxi para interesse que Banco Central Europeu E nos últimos dias sobre os primeiros dias de julho, ele anunciou muito provavelmente lá A situação tende a piorar.

análise série histórica que corre de 2007 para Primeiro quarto afiliado 2023o cgia destaca que por cento para Negócios está dentro transações comerciais entre privado Eles pagaram tarde melhor para 30 dias Eu toquei tops mais altos em anos onde está Ele cai afiliado produto Interno Bruto italiano foi mais claro. No 2009 (crise hipotecária) a taxa foi de 17,1% em 2013 (após a crise da dívida soberana) em 15,7% e em 2020 (Crise de Covid) para 12,8%. Com a recuperação econômica após a pandemia, em 2021 e em 2022 Os atrasos diminuíram significativamente. No ano passado, eles tocaram Baixa histórica afiliado 9,1%. nos três primeiros meses de 2023No entanto, na sequência do abrandamento da economia, a taxa nacional voltou a subir, tendo estagnado em março último nos 9,5%.

em Itáliade acordo com os dados coletados pelo Krebs iTradeNo Quarto trimestre de 2022 lá por cento para Pagamentos feitos dentro o tempos esperados de Contrato comercial entre clientes e fornecedores é o mesmo documentado para 40,9: apenas em 4 de 10 transações lá Expiração para Prêmio foi respeitado. entre 26 países afiliadoregião europeu observador, em classificação afiliado mais virtude EU’Itália Sim ele é “Desenvolvido“para XX lugar. Pior que a Itália só Sérvia, Irlanda, Grécia, Portugal, Bulgária e Romênia. embora um resultado afiliadoItália Em comparação com 2019 (o ano anterior ao COVID) desenvolvimentoo diferencial No comparações afiliado Principais parceiros comerciais italianos continuou subindo. No ano passado, a porcentagem de pagamentos em dia foi de 46 na Espanha, 48 na França, 63 na Alemanha e até 75 na Holanda.

comparado com modo e em grande trabalhoaqueles que tamanho menor Eu sou o mais preciso No pagamentos. Ainda no primeiro trimestre de 2023, i Dados de Krebs Aponta que 42,5% fora do total Negócios para tamanho pequeno Está localizado na Itália é soldado o Faturas No vezes EU IA para um contrato. à mão que ele aumenta lá tamanho da empresa lá A porcentagem cai; o meu pior motivador Eu sou o grande trabalho que registou um valor de 14,9%. Além disso, as pequenas empresas apresentam prazos de pagamento inferiores à média nacional. Também no primeiro trimestre de 2023, as microempresas cumpriram suas obrigações contratuais em 65 dias, as grandes empresas em 67 dias e as médias empresas em 71 dias.

para nível regional se em Primeiro trimestre de 2023 para nível naçional o tempo médio para Prêmio Era 69 diase empresas contratantes em Sicília Eles pagaram seus fornecedores depois 83 dias. No ranking dos “maus” pagadores seguem as empresas o Vale Usta com 78 dias e os de Friuli Venezia Giulia Baseado em Calábria com 76. o comp Mais dois pagantes virtuososNo entanto, eles residem em Vêneto (com um tempo médio de pagamento de 66), em Lombardia (64), n.d. Trentino-Alto Ádige (63) E, em particular, em Ligúria (62). Também no primeiro trimestre de 2023, o percentual de pagamentos após 30 dias afeta principalmente o sul. Em Molise, os atrasos incluem 14,1% dos contratos, 14,9% na Campânia, 17,8% na Calábria e 18,3% na Sicília.

o tempos médios para pagar mais alto Eles vêm praticado Venha aqui Cliente afiliado setores de cerâmica (91 dias), deuses máquinas (82), de Ferro e aço Baseado emestabilizando (ambos com 81), deuses Serviços em Negócios (77), de edifícios (73) e produção química Baseado em apagador (ambos com 72). o mais virtudePor outro lado, eu me preocupo transmite (54 dias), eu Serviços para hospitalidade (49) e, em particular, serviços para as pessoas (42). Finalmente, se você disparar a porcentagem de pagamentos atrasados o 30 diasEU setores atrasados No início de 2023 eles estão interessados Cafeteria e a Refeições (19,7% de todos os contratos) grande distribuição (12,2%)comida (12,1%) eagricultura (11,4%).

© Reprodução Reservada