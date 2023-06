Da Receita Federal novas notificações sobre possíveis anomalias

EU’agência de receita vai enviar para contribuintes Interessado em é um trecho o Alertas Da conformidade para relatar qualquer anomalia nos dados transmitidos.

EU’Avisar Ele estará disponível diretamente em sua área gaveta de impostos E você receberá um Notificação via PEC ou SMS. O objetivo da comunicação é a entrega Unid E Informação pode reforçar PovoadoE Simplifique o atendimento e motivarabsolvição afiliado obrigações fiscais.

o contribuintes Os interessados ​​podem entrar em contato com a agência para solicitar mais Informação Sobre este assunto pode oferecer qualquer Esclarecimentos e esclarecimentos e comunique ao departamento financeiro os elementos, factos e circunstâncias que desconhece.

para organizar Erros ou omissões, será possível usufruir das penas reduzidas previstas no art. Arrependimento ativo.

A sentença também determina anomalia em dados é um trecho relacionado a período fiscal 2019-2021.

novo Cartas de conformidade Provenientes da Receita Federal após os relacionados declaração de IVA 2023.

com o Medida 231.840assinado em 23 de junho de 2023, de fato, a Agência especifica os métodos de contato para contribuintes do ISA De itens ou informações para simplificar as conquistas, em prol do alcance obrigações fiscaisMotivar as pessoas a cumprir espontaneamente organizar talvez violações.

Pretende-se que haja novas e mais avançadas formas de comunicação entre os contribuintes e a administração financeira, também com vista proteção comparado com datas fiscais.

Especificamente, o Alertas Disponível para os contribuintes que são obrigados a aplicar Indicadores sintéticos de confiabilidade financeira (ISA) e ansiedade:

comunicações sobre eventuais omissões ou anomalias nos dados declarados para efeitos das ISA;

Respostas enviadas pelo sujeito passivo relativas às comunicações do ponto anterior.

o contribuintes Itens e informações em notificações podem ser acessados ​​consultando gaveta de impostos Disponível usando os Serviços Remotos da Receita Federal, que podem ser acessados ​​usando credenciais SPID, CIE ou CNS.

Também será acessado por corretores Responsável pelo envio das licenças desde que tenha sua própria licença delegação.

O usuário verá um arquivo Alerta personalizado Dentro da área reservada e você receberá na hora perceber também através mensagem curtaou e-mail ou PEC Nenhuma resposta se você registrou seus contatos. o fax As cartas estão disponíveis no site da instituição.

Agência de Receita – Fornecer No. 231840 datado de 23 de junho de 2023 A definição das formas pelas quais a Agência das Receitas habilita os contribuintes obrigados a aplicar os indicadores sintéticos de fiabilidade fiscal (ISA) referidos no artigo 9.º bis do Decreto-Lei de 24 de abril de 2017, nº. 50, repassado, com alterações, pela Lei de 21 de junho de 2017, nº. 96º ou seus intermediários, agentes e informações de forma a introduzir novas e mais avançadas formas de comunicação entre os contribuintes e a administração tributária, bem como preventivamente em relação aos prazos fiscais, com o objetivo de simplificar as obrigações, estimulando o cumprimento das obrigações por parte das autoridades fiscais e incentivo ao surgimento espontâneo de bases tributáveis ​​- as disposições da aplicação do Art. 1º, parágrafos 634 a 636, da Lei de 23 de dezembro de 2014, n. 190.

Avisos sobre Anomalias no ISA: Esclarecimentos e Conciliações

Após o recebimento do relatório, o contribuinte pode solicitá-lo Mais Informações ou gestão financeira Relatar itens, fatos ou circunstâncias Desconhecido para a agência.

Estes, ou seus corretores autorizados, de fato, têm a possibilidade de prestar esclarecimentos e esclarecimentos exclusivamente usando programa específico Disponível gratuitamente em site AdE.

para organizar talvez erros E omissões solicitações, os contribuintes podem aproveitar desconto esperado de Arrependimento ativoem que as penas são reduzidas proporcionalmente ao tempo decorrido desde o cometimento das infrações (art. decreto legislativo n. 472/1997).

Provisão da agência também identificada anomalias nos dados ISA relacionado a período fiscal 2019-2021que são comunicados aos contribuintes interessados ​​por meio de publicação própria gaveta de impostos.

lá Especificações técnicas cujos tipos são especificados anomalia No dados ISA Disponível emAnexos 1 medir.