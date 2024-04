Preocupe-se com ele – Il Tempo

“Estou muito preocupado com ele.” Matteo Renzi foi entrevistado por Paolo Del Debio no episódio de domingo, 28 de abril, do Tritto e Rossio, Leitura 4, onde, além de temas políticos, falou sobre o P.T. Ele também abordou a questão relacionada ao Deputado Piero Fascino. Sabe-se que o ex-prefeito de Turim teria tentado roubar um perfume no valor de cem euros na loja duty free do Terminal 1 do aeroporto de Fiumicino. Pelo menos dois casos semelhantes surgiram a partir de informações fornecidas pela polícia de Polaria. “Não faço experimentos em jornais. Se as coisas realmente são como dizem, ou seja, em mais de uma ocasião a história aconteceu, acredito que alguém que ama Piero Fascino deveria ser ajudado”, diz. Presidente da Itália Viva”.

O ex-secretário do Partido Democrata explica: “Porque estou muito preocupado com ele, ele não é o Piero Fascino que conhecemos. Acredito que o que saiu da reportagem do jornal não é verdade”, continua Renzi, “No entanto, se as coisas são assim, quero dizer que quem o ama deve ajudá-lo, pois estes são claramente sintomas de uma doença, caso contrário não posso explicar.”