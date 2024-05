Nos próximos dias são esperadas fortes trovoadas e ventos a partir de quarta-feira, mas também o calor africano

A Itália está dividida entre o mau tempo no norte e o calor do verão no sul



Entre o forte mau tempo que assola o norte e o meio do verão que já se faz sentir no sul, não haverá nada de aborrecido no tempo nos próximos dias, com a Itália literalmente dividida em duas.

É preciso procurar a causa na própria presença Uma circulação ciclônica ampla e profunda, com centro motor ao sul do Reino Unido e movendo-se lentamente em direção à França. Com isso, serão ativadas correntes frias e úmidas, o que provocará um panorama climático muito caprichoso no norte, onde haverá dias ruins. Quarta-feira, 15 e quinta-feira, 16 de maio. Devido à entrada de correntes novas e instáveis Eventos extremos em nível local não podem ser descartadoscomo Tempestades E GranizoConsiderando os fortes contrastes criados no nosso país onde atualmente temos um clima muito quente.

Ao mesmo tempo, o movimento para sul da área de baixa pressão atrairá ar muito quente das terras em ebulição do Saara directamente para partes das regiões sul e centro. Nessas áreas, você experimentará não apenas um clima calmo, mas também temperaturas muito altas. Nas regiões do Sul, especialmente SicíliaEsperamos valores térmicos de Todo o verão com picos que tocam o limiar 40°C. Previsão de precipitação para quarta-feira, 15 de maio Somente entre Sexta-feira, 17 de maio e início do próximo fim de semana A circulação geral poderá sofrer alterações, com condições menos instáveis ​​no norte e um relaxamento do calor extremo no sul.

Ele falou sobre esses assuntos Antonio SanoFundador do site https://www.ilmeteo.it, o que vai acontecer sobre o clima nos próximos dias.

Nos próximos dias o nosso país estará dividido em dois: por um lado as trovoadas, o risco de granizo e, por outro lado, o primeiro incêndio africano capaz de elevar as temperaturas acima dos 30 graus Celsius. Já hoje, uma depressão profunda, impulsionada pelas correntes atlânticas, atravessará rapidamente o centro-norte da Europa e depois mergulhará directamente na bacia do Mediterrâneo a partir da Porta do Ródano.

Quais são as consequências?

As correntes mais frias que entram nos nossos mares favorecerão a formação de ciclones que trarão chuvas e trovoadas no norte, especialmente na terça-feira, dia 14, na quarta, dia 15, e na quinta, dia 16. Devido à rápida entrada de ar frio em grandes altitudes, não se podem descartar eventos extremos a nível local, tendo em conta os fortes contrastes criados no nosso país entre o mau tempo e o calor.

Mas não seria esse o caso no Sul?

Sim, isso mesmo: devido à circulação anti-horária das correntes em torno da depressão de baixa pressão, esperamos um aumento simultâneo de ar muito quente de origem subtropical, vindo diretamente do Deserto do Saara. Expandindo para todas as nossas regiões Centro-Sul. Prevêem-se temperaturas acima da média sazonal nestes setores, com extremos máximos suscetíveis de atingir os 35°C na Calábria e na Apúlia e atingir o limiar de 38/40°C no interior da Sicília.