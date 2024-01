Subsídio adicional, um em cada três pedidos rejeitados: aqui está o porquê Requisitos, pagamentos e valores: o guia completo

O som de um anúncio, uma mensagem do INPS acendendo um telemóvel, um convite no ecrã para ir à estação de correios mais próxima levantar dinheiro pela média mensal de 645€ por mês em Janeiro. Ontem, 287.704 famílias receberam a notícia que tanto esperavam: a Segurança Social informou-lhes que o seu pedido de Novo Rendimento foi aceite e os pagamentos começaram. Cerca de 26% das solicitações, ou uma em cada quatro. E serão necessárias verificações adicionais de 7%. O INPS afirma que a maioria dos pedidos não atende aos requisitos de capital necessários. Assim começa o caminho da acção anti-pobreza, através da qual o governo Maloney reduziu este ano categoricamente o rendimento do cidadão até à reforma.

