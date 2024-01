Verona contratou o meio-campista português Dani Silva

O Hellas Verona FC anuncia que “adquiriu em caráter definitivo os serviços desportivos do médio português Daniel Filipe Bandera e Silva ao Vitória Sport Club”. Natural de Beja, no Alentejo, Daniel Felipe Bandera e Silva, também conhecido como 'Danny Silva', iniciou a carreira no futebol em 2009 nas camadas jovens do Benfica. Continuou o seu desenvolvimento no Belenense e foi jogador do clube de Lisboa. , antes de ir para o Vitória de Setúbal. O meio-campista passou cinco temporadas no verde e branco até 2018, quando se transferiu para o Vitória Sport Club. Depois de disputar a época 2018/19 no campeonato português sub-23, Liga Revelazo, Dani Silva começou a disputar os primeiros jogos pela equipa B do Vitória Sport Club a partir da época 2019/20. Em três temporadas ele fez um total de 44 partidas e marcou dois gols. A temporada 2021/22 marcou sua estreia no time titular e, em 6 de maio de 2022, ele também fez sua estreia na Primeira Liga durante um empate em 1 a 1 contra o Bovista. Na temporada seguinte, participou de 30 partidas pelo campeonato, marcando 1 gol, e na atual, Dani Silva disputou 16 partidas e marcou um gol. O médio português fez vários jogos pela seleção nacional, desde Sub-18 até Sub-21. O Hellas Verona FC “envia uma calorosa saudação a Thani, desejando-lhe um futuro com a camisola amarela e azul cheio de satisfação tanto a nível individual como colectivo”.