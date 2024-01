Previsão do tempo. Anticiclone de primavera nas próximas 48 horas, mas nevoeiro e nuvens baixas. Todos os detalhes « 3B Meteo

Hora de estudar

Previsão do tempo. Sexta-feira com super anticiclone e clima quente, principalmente nos Alpes

Fortes condições anti-climáticas na Europa Centro-Ocidental. O anticiclone estende-se bem ao longo do centro-oeste da Europa em direcção a Itália, apresentando também fortes anomalias geofísicas em Itália e prolongando esta fase caracterizada pela estabilidade atmosférica e por um clima predominantemente ensolarado e muito ameno. As temperaturas são altas e completamente primaveris em muitas áreas, principalmente nos Alpes Ocidentais, graças aos ventos do Fonn que aumentam ainda mais o calor. Os únicos distúrbios estão relacionados à passagem da cauda antes de seguir em direção aos Bálcãs, tocando a curva alpina oriental Distribuir um pouco de chuva será mais fácil durante o dia. Notamos nuvens baixas na região do Tirreno e algumas névoas e nevoeiros no Vale do Pó, que se dissiparão parcialmente durante o dia. Algumas mudanças na sexta-feira, Com clima estável Mas com nevoeiro no Vale do Pó, melhora um pouco durante o dia. Concentrações mais baixas em áreas do lado Tirreno, mais compactas na Toscana, Campânia e Calábria e, neste caso, um pouco mais finas durante o dia. À tarde e à noite, a cauda de uma nova frente em direcção aos Balcãs tocará os Alpes. Aparecerão algumas chuvas isoladas, com nuvens altas e estratos e grandes acumulações nas regiões do sul do Tirol.

Contradições geodésicas quinta-feira à tarde

Quente na primavera, congelando 4000M de calor. As temperaturas vão subir ainda mais hoje, especialmente em valores e altitudes máximos. No entanto, verificar-se-ão inversões térmicas significativas, especialmente em Valpadana, vales alpinos mas também vales centrais, o que manterá os valores de temperatura ligeiramente mais baixos durante a noite e nas primeiras horas da manhã. No entanto, em altitudes mais elevadas, a natureza da massa de ar fresco será sentida de forma mais clara, com o ponto de congelamento até aos 3800/4000m ainda na quinta-feira, cerca de 3600m nos Alpes Marítimos, cerca de 3200m nos Alpes Marítimos. Apeninos, como no verão. Amanhã, porém, haverá uma ligeira queda na geadaDepois de passar a frente em direção aos Balcãs, e assim por diante Uma redução limitada nas temperaturas máximas no norte.

Quinta-feira à tarde anomalias de temperatura nos 850hPa

Fumaça subindo. Esta situação de estagnação anticiclónica favorece a concentração de poluentes nas camadas inferiores, especialmente no Vale do Pó. Os valores de PM10 atingirão o pico de 100-120µg/m3 amanhã no Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna., portanto acima dos limites estabelecidos de 50µg/m3; 80-100 µg/m3 na região da Campânia, em Nápoles, 50-70 µg/m3 nas regiões de Roma e Florença. Para evolução até o final da semana Clique aqui.

