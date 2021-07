Antigo Milan | Acabou: Mita está pronta para ir para o Benfica

O meio-campista granada está pronto para fazer uma reviravolta na Europa, ele terá que se ligar em instantes com um contrato de cinco anos com o clube português.

Savuliho cumprimenta Mita Turin e voa para Portugal. O jogador, que veio ao Milan em janeiro deste ano, não conseguiu convencer Stefano Pioli e não foi resgatado pelos demônios. Assim, uma nova aventura, para o ex-médio do Milan, não está preparada para recomeçar com o Benfica depois de uma temporada muito emocionante.

Nessas horas Torino definiu a transação do jogo; Pronto para dizer adeus à série A de 94, Até cerca de 7 milhões de euros. Com esse dinheiro, o clube ataca os juniores de Messi, primeira escolha para o ataque do novo técnico Evan Zurich.

Pai e agente do meio-campista francês, Kamal Jawai fala aos microfones do Record.p, passa palavras com mel para clube português: “É uma honra ser procurado por um clube como o Benfica, mas é preciso conhecer o plano. Não podemos esquecer o momento do clube, o que aconteceu com o ex-dirigente, e se vão haver eleições mesmo que Rui Costa seja agora presidente. “

Uma longa legenda do pai do jogador: “O Benfica é um grande clube, com uma grande história e uma vez campeão europeu. Mas Mita tem 27 anos e está em um momento crucial de sua vida. Temos que lidar bem com a situação”.

Foi uma situação fácil de administrar com o meio-campista granada que teve o campeonato mais decepcionante na temporada passada entre Toro e Milan, mas todos parecem dispostos a mudar de ideia.

Agora que os clubes terminaram as negociações, é necessário que a comitiva do jogador encontre um quadrado com o clube. O advogado de Meet explicou novamente à Record.P que mais alguns detalhes precisam ser arquivados. READ Fiorentina-Juventus 1-1 | Relatório de jogo | Uma liga

“Há um acordo de cinco anos em cima da mesa, mas há problemas com o contrato que o Benfica ainda não pode garantir. O que acontece entre o Benfica e o Torino é sobre os clubes, não sobre o jogador. ” Mas com as melhores palavras ditas pelo clube português, Tudo parece correr bem e em breve o meio-campista poderá começar uma nova aventura.

21 de julho de 2021 (alteração em 21 de julho de 2021 | 12h15)

