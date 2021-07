“Nenhuma vacina dupla ou trabalho.” Confindustria pressiona o governo

O Baixo verde Não apenas resistindo à recorrência de infecções Governo, Mas também perturba os sindicatos já percebidos pela controvérsia sobre o término das demissões em todos os setores, exceto três. Em um e-mail recente, Francesca Mariotti, Diretora Geral da Federação de Empresários, escreveu uma carta às empresas relevantes informando-as das negociações iniciadas com o governo, com base na possibilidade de solicitar funcionários Certificação de tatuagem digital Govit-19 Para garantir a saúde do ambiente de trabalho.

Se o funcionário não o fizer, pode ser Funções alteradas Ou Suspenso Com Implicações para pagamento. Nestes tempos febris – a sala de controle convocada pelo Palazzo CG amanhã examinará o conteúdo do projeto de decreto do Green Pass para testes de MDL – tal situação caótica está alimentando o fogo, pois adiciona fronteiras diretamente da política para as empresas em questão, incluindo o ferrovias de alta velocidade, para lidar com a maré crescente de epidemias, afetam as decisões a serem tomadas.





Plano para limitar os pontos positivos da empresa

“Embora a campanha de vacinação até agora tenha registrado uma boa tendência – escreve o Diretor-Geral da Associação de Empresários em comunicado, as intenções devem ser confidenciais – muitos afiliados relataram que existem percentuais fixos de trabalhadores que são livremente selecionados. Vacina Anti Govt, De fato, revela constantemente o alto risco de contrair o vírus e a diversidade de assuntos com os quais estão direta ou indiretamente envolvidos.

A preocupação do sindicato dos empregadores é estabelecer uma rede de segurança para todos os trabalhadores envolvidos na “execução dos processos de produção com plena consideração das liberdades individuais”. Por estes motivos, a Confindustria propõe-se alargar a utilização de certificados verdes para aceder a ambientes empresariais / de trabalho, iniciando neste sentido discussões com o governo para efeitos de uma solução regulatória ”.

Mariotti, não apenas entre os que não estão acordados, explica o plano planejado para levantar questões. “O objetivo – escreve ele – é permitir que os empregadores solicitem uma exposição de certificado verde válido para regular a entrada no local de trabalho e / ou para regular o desempenho das funções de trabalho em uma variedade de assuntos”.

A Associação de Empresários destaca que “a apresentação de um certificado verde válido deve fazer parte das obrigações de diligência, correção e boa fé com base na relação de trabalho”. Por essas razões, o empregador, quando possível, pode atribuir tarefas trabalhistas diferentes das normalmente desempenhadas, e pode pagar salários relativos; Se isso não for possível, o empregador não deve suspender o salário e permitir que a pessoa trabalhe em caso de demissão da empresa. ”

A reação dos sindicatos foi imediata, reiterando a importância das vacinas, que já afirmaram ser contra o controle nas situações em que a vacinação não é obrigatória. No entanto, de acordo com Michael Morton, ex-vice-ministro do Trabalho e professor da sapiensa de Roma, o trabalhador que optar por não ser vacinado pode ser suspenso e remunerado sem perder o emprego, podendo ser transferido de casa ou para outras funções “protegidas” após ser testado para sua função. Aguarda-se o parecer do governo.