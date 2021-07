Talot é um dos favoritos (ele recua), mas chegar a Otriosola é fácil

Com o Paulo-Tour planejado pelo Mônaco, o Milan organizou uma defesa esquerda, além de Theo Hernandez e do jovem Milos Kerkes para fazer um amistoso contra o Pro Cesto de Primavera, que marcou o primeiro golo no verão de 2003. No entanto, à direita, apenas David Calabria está empenhado em fazer parte da equipa do AC Milan na época 2021-2022, pelo que através de Aldo Rossi procuram uma alternativa vital ao produto do departamento juvenil do Diabo (Andrea Conte). Stone pode jogar nessa parte do campo, mas desta vez é visto como um defesa-central).

Talot o favorito – O Milan está tentando pedir emprestados alguns dos jogadores que foram demitidos de alguns dos melhores clubes. Os nomes da moda são Diego Talot e Alvaro Otriosola: Os portugueses já vestiram a camisola do Rosenory na época passada, mas não é fácil convencer o Manchester United a voltar a vender por empréstimo. Talot, que está voltando para o Milan, gosta muito dele porque já conhece muito do meio ambiente, porque se mostrou um excelente profissional no ano passado, e por isso é muito apreciado na Rosoneri.

Substituto de Otriosola – Mas, por enquanto, o United não está aberto a dívidas, então as negociações aguardam. Em poucas semanas a posição do clube inglês mudará, mas o Milan não estará pronto, então prepare-se para uma alternativa ao Talot, o que significa que Otriosola, o braço direito da Espanha, parece pronto para pedir emprestado ao Real Madrid. Em suma, Talot é um dos favoritos, mas Otriosola é fácil de tomar.