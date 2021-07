“No Phoebe No Party”. Assim, os inimigos explodem o ódio

Os slogans são sempre os mesmos. Como raiva, desprezo e violência. Como o ódio que surge em 10 de fevereiro de cada ano, o dia Memorial Vítimas disso Afogamento EA expulsão dos italianos Da Ístria e da Dalmácia. Esta é a pior esquerda, o ódio da Antifa pela indústria, que se ouve em rotação. Como no domingo passado Génova A faixa surgiu com o tema da procissão comemorativa dos 20 anos do G8. ”Não tem festa“Destacou uma decadência, outra, uma provocação, outra, sem sentido, semeando ódio, para aqueles que foram engolidos nas fossas de carroças desde 1943, em sua maioria vivos.” Theresa Lapolla, Vereador de Génova: “Os desordeiros habituais representam hoje uma fúria e uma humilhação inaceitável com o lema ‘No phob no party’ para provocar o ódio. Carlo vive?

Ainda mais difícil Emanuel Merlino, 10 de fevereiro Presidente Nacional do Comitê, e Caso Carla Isabella Elena, Presidente da Associação Nacional Dálmata: “Eles ainda são os mesmos inimigos da Itália e herdeiros dessa ideologia comunista. Tito. Na guerra, não é ‘justiça’ empurrar as pessoas ainda mais para um buraco, citando o presidente Sergio Matterella, que disse, “uma perseguição contra os italianos, às vezes disfarçada de retaliação pela repressão fascista, mas que levou a um verdadeiro genocídio que atacou os inseguros e pessoas inocentes de forma brutal e comum Segundo Merlino e Casein, “os autores deste crime devem ser identificados e processados ​​ao abrigo da Lei Monsenhor, que, de acordo com o artigo 604 do Código Penal, condena os crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo racismo explícito. ” Por esta razão, emitimos uma ordem para que nossos advogados processem os autores deste ato ignorante de acordo com a lei Mansino. “

Uma postura duraAssociação Nacional de Veneza Giulia e Dalmácia (UNVGT), Do Líder Nacional Renzo Goder: “O gesto de quatro tolos orientais que reafirmam que não conhecem a história parece provocar raiva e profunda tristeza, e se alegrar em negar o sofrimento de seus camaradas na fronteira oriental.”

Esta não é a primeira vez que personagens semelhantes aparecem na capital da Ligúria. Em março passado, de fato, Gênova antifascista Ele encheu a cidade de cartazes com as palavras “No phob no party”. As mesmas palavras. O mesmo ódio por quem não tem ideias. E ele repete os slogans vazios.